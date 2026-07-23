類全委帳戶 績效發光

全球AI浪潮持續升溫，台股表現強勁，帶動投資台股相關類全委帳戶也繳出優異成績。法人指出，類全委帳戶由專業投資團隊管理，協助投資人進行資產配置與風險管理。

精財網統計，截至7月16日止，共有六檔以台股為主要投資標的的新台幣類全委帳戶，半年績效最高超過50%。其中，以元大投信代操的台灣ETF精選投資帳戶表現最為突出，近六個月報酬率達52.7%，三個月報酬率達24.7%。

如果將時間拉長到一年，則以法國巴黎人壽新台幣台灣金贊投資帳戶（委託台新投信運用操作）大漲114.5%最強，其次是新光人壽趨動台灣投資帳戶（委託台新投信運用操作）的110.3%、台灣人壽委託安聯投信投資帳戶的109.8%。

台股ETF表現強，具備透明度高、投資標的多元及分散風險等優勢，推升相關投資帳戶績效。

以由安達人壽委託元大投信代操的台灣ETF精選投資帳戶為例，主要聚焦布局台灣市場股權型ETF，投資範圍涵蓋大盤權值型ETF、高股息ETF、電子科技型ETF及中小型ETF等多元類別。

另外，投資帳戶可依循景氣循環及股市位階變化，動態調整大盤權值型、高股息型、電子科技型及中小型ETF配置比重，掌握不同階段市場投資機會。

法人表示，透過類全委帳戶布局台股，不僅可委由專業投資機構進行投資管理，降低個人自行選股與掌握市場時機的難度，同時還能結合保險商品的人身保障功能，兼顧資產增值與風險保障需求。

法人分析，AI趨勢持續推動台灣產業升級與資本市場發展。投資人若能透過專業管理機制參與台股成長契機，並搭配保障規劃與紀律投資策略，有助於兼顧退休準備、資產傳承及長期財務目標，打造更完整的財富管理藍圖。