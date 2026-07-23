台股基金 穩居雙冠王

在科技股題材發威與撐腰下，6月主動式基金市場延續資金淨流入趨勢，其中國內股票型基金穩居規模與吸金王，而主動式ETF持續快速成長，亦成為市場資金配置的重要新趨勢。

根據投信投顧公會最新統計，截至6月底，國內主動式基金市場持續展現穩健成長動能。

其中，國內投資股票型基金規模達1.78兆元，單月淨申購415.9億元，穩居市場主要吸金來源；主動式跨國股票ETF規模達1,431億元，6月淨申購228.3億元，居第二。

值得注意的是，主動式ETF持續受到投資人青睞，跨國投資主動式ETF及國內投資主動式ETF股票型產品6月合計淨申購達378.6億元，顯示在市場波動與產業趨勢快速變化環境下，兼具靈活選股與交易便利性的主動式ETF，正逐步成為投資人布局資本市場的重要工具。

此外，跨國投資股票型基金規模達7,564億元，淨申購86.9億元；而跨國投資組合型債券基金及平衡型基金則分別吸引15.6億元及13.7億元淨申購，顯示在市場波動環境下，仍有部分資金透過多元資產與固定收益策略進行配置。

安聯投信表示，在全球資金持續聚焦科技創新與產業升級趨勢下，主動投資策略的價值日益受到市場肯定。

現階段市場焦點仍聚集於美國科技企業資本支出規模、企業財報表現、美國通膨走勢以及聯準會利率政策方向。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中指出，儘管市場短期有雜音，但整體來看，晶圓代工龍頭大幅上修全年展望，同時大舉上修資本支出至600-640億美元，都顯示AI需求非常真實、強勁，客戶訂單能見度相當高。

展望後市，蕭惠中分析，在美國雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出帶動下，整體產業趨勢並未改變，加上規格持續升級、新應用新技術不斷擴大，台股相關供應鏈訂單及營收動能強勁。整體基本面架構偏多，團隊持續看好中長期投資機會。

統一投信投研團隊表示，近期股市修正並非全面性系統風險，市場基本面依然穩固，企業獲利成長的支撐力道仍在，使台股長線由AI產業驅動的多頭格局並未改變。因此，股市短期震盪，反而提供重新檢視投資組合及長線布局良機。隨著科技新品將於第3季下旬至第4季間陸續發表，屆時市場動能可望重啟。