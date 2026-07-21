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富達全球調查 亞太投資人擬增持數位資產

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

儘管市場波動持續，但富達國際今年全球投資人調查顯示，亞太地區投資人對數位資產仍維持信心。近四分之一受訪者表示，計畫在未來12個月內增加對加密貨幣及其他數位資產的配置。

調查顯示，亞太區投資人增加數位資產配置的意願（23%）遠高於減少配置的比率（3%），反映出市場對於將數位資產納入長期投資策略的信心持續提升。年輕族群 最樂觀，18~34歲受訪者中有34%計畫增加數位資產配置，僅4%表示將減少持有。

雖然亞太各市場對數位資產都持續展現興趣，但推動投資的因素各不相同。台灣投資人已投資的比例以及有意增加配置的比例皆排名第三，僅次於澳洲和新加坡。「相信數位資產具備強勁長期成長潛力」為亞太區各地投資人考慮數位資產的第一大原因，台灣投資人其次視數位資產為短期獲利機會，第三則希望受惠背後技術發展。

數位資產日益受到市場認可，也反映在投資人的態度上。四成亞太區投資人認為自己對數位資產有良好的理解。同樣有四成受訪者相信，數位資產代表未來支付與金融體系的發展方向。超過半數（55%）表示，如果數位資產能受到更完善的監管，他們將更願意投資。

亞太 加密貨幣

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