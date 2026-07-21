聽新聞
0:00 / 0:00

平衡型商品 亂世奇兵

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股昨（21）日收復44,000點大關，不過近一月大盤仍是震盪下跌7.3%，法人認為，近期盤勢震盪劇烈，投資難度提高，追求穩健的投資人可透過台股平衡型基金布局台股，同時降低股市震盪時的下檔風險，為進可攻、退可守的投資工具。

根據統計，即使面對近期市場震盪，今年以來仍有包括群益平衡王基金、聯邦金鑽平衡基金等多檔打敗同期大盤。群益投信台股研究團隊表示，近期台股單日漲跌千點日趨常見，投資操作上宜降低短線消息面的干擾，回歸基本面與中長期趨勢判斷。AI概念股仍是台股市場主軸，只是從過去全面齊漲，轉為「輪動加速、個股分化」。AI供應鏈基本面未變，只是漲多後市場開始進入資金輪動與籌碼沉澱。維持台股偏多看法，若有回檔都是布局中長期成長的好時機。

群益平衡王基金經理人鄭秉倫指出，7月下半月進入美國重要企業財報周，其中包含META、亞馬遜、微軟等重要業者，其對AI投資態度以及資本支出的展望將是觀察重點。

綜合來看，儘管上半月在升息預期及獲利了結賣壓下，指數上漲壓力較大。下半月在美重要財報相繼釋出後，預期AI投資氣氛將再被點燃。資金將圍繞AI相關產業。看好的類股，包含載板、測試介面、設備、矽晶圓等。

凱基投信分析，台股近周有較大修正，但獲利預期仍持續上修，明年預計也有雙位數成長。基本面健康態勢下，加權指數長黑跌破季線後，市場評價面可能逐步回歸合理區間，提供分批布局時機。野村投信表示，全球科技巨頭持續提高資本支出，顯示AI投資循環尚未見頂，支撐AI的T-Glass、高頻寬記憶體及CoWoS先進封裝等仍供不應求。

群益 台股 基金

延伸閱讀

台股 ETF 低接好時機 專家：布局波動較低的相關商品

台股單日盤中跌1,500點以上 後市表現穩健向上、法人看好2類ETF

市值型高股息商品受寵

台股狂飆1783點創史上最大漲點！00891經理人：無量反彈顯謹慎 分批布局半導體ETF更穩健

相關新聞

富邦投信：越南崛起 邁向世界工廠2.0

全球供應鏈重組持續推進，新興市場再度成為國際資金關注焦點。富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷表示，越南正站在新一輪經濟轉型的重要起點，不僅正式邁入革新開放「Doi Moi 2.0」發展階段，更同步迎來產業升級、重大基礎建設及資本市場國際化等多項利多，未來有望複製亞洲四小龍崛起經驗，成為全球最具潛力的新興市場之一。

台新全球AI電力基金 8／10開募

台新全球AI電力基金預計8月10日開始募集。台新投信指出，AI算力競賽已進入白熱化，帶動全球AI基礎設施投資快速成長，分析師預估，美國2028年新增資料中心將額外創造44GW電力需求，將面臨40％缺口無法獲得滿足，缺電已成為產業發展最大瓶頸，致科技巨頭已從單純「電力採購」，轉向「電力為戰略物資」，AI基礎建設進入超級成長周期，AI基礎建設2026至2035年可望帶來合計7.6兆美元投資計畫，電力投資金額更是年年走高，全球AI電力基金夯，在科技股遭逢修正亂流時，電力基金將成資金避風港。

AI股動盪 台股基金老品牌有底氣

台股歷經2026上半年漲幅59.25%，雖市場對AI資本支出有疑慮，但對AI硬體轉向商用遠景更有信心，反映在台股基金應付多變市場績效有目共睹，觀察投信投顧公會／國內一般股票型基金近半年平均績效88.25%，更勝1.4倍加權指數漲幅。

投信新商品 科技掛帥 00409A、00411A等瞄準創新革命商機

8月投信首次公開發行（IPO）大車拚，據統計，至少有七檔新兵加入行列，並由主被動式ETF擔綱要角，主題熱點則鎖定由AI崛起帶動的各式科技趨勢投資機會，瞄準創新革命帶來的商機。

美股基金 法人喊布局 預估 S&P500 企業本季獲利增近25%

美股企業第2季財報公布起跑，根據研調機構Factset的統計預估，S&P500企業第2季仍可望延續強勁的獲利增長態勢，預估整體企業獲利成長率可望近25%，為連續兩個季度維持20%以上的成長。法人表示，可逢低布局美股基金。

美伊衝突升溫 美國公債殖利率攀升 非投等債前景俏

美伊衝突升溫，美國公債殖利率攀升，引發後市疑慮。法人指出，歷史經驗顯示，美國公債殖利率急速上揚時，公司債抗壓能力較強，投資人也可以布局股債平衡資產，提高報酬並降低波動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。