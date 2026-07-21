平衡型商品 亂世奇兵

台股昨（21）日收復44,000點大關，不過近一月大盤仍是震盪下跌7.3%，法人認為，近期盤勢震盪劇烈，投資難度提高，追求穩健的投資人可透過台股平衡型基金布局台股，同時降低股市震盪時的下檔風險，為進可攻、退可守的投資工具。

根據統計，即使面對近期市場震盪，今年以來仍有包括群益平衡王基金、聯邦金鑽平衡基金等多檔打敗同期大盤。群益投信台股研究團隊表示，近期台股單日漲跌千點日趨常見，投資操作上宜降低短線消息面的干擾，回歸基本面與中長期趨勢判斷。AI概念股仍是台股市場主軸，只是從過去全面齊漲，轉為「輪動加速、個股分化」。AI供應鏈基本面未變，只是漲多後市場開始進入資金輪動與籌碼沉澱。維持台股偏多看法，若有回檔都是布局中長期成長的好時機。

群益平衡王基金經理人鄭秉倫指出，7月下半月進入美國重要企業財報周，其中包含META、亞馬遜、微軟等重要業者，其對AI投資態度以及資本支出的展望將是觀察重點。

綜合來看，儘管上半月在升息預期及獲利了結賣壓下，指數上漲壓力較大。下半月在美重要財報相繼釋出後，預期AI投資氣氛將再被點燃。資金將圍繞AI相關產業。看好的類股，包含載板、測試介面、設備、矽晶圓等。

凱基投信分析，台股近周有較大修正，但獲利預期仍持續上修，明年預計也有雙位數成長。基本面健康態勢下，加權指數長黑跌破季線後，市場評價面可能逐步回歸合理區間，提供分批布局時機。野村投信表示，全球科技巨頭持續提高資本支出，顯示AI投資循環尚未見頂，支撐AI的T-Glass、高頻寬記憶體及CoWoS先進封裝等仍供不應求。