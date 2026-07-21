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美伊衝突升溫 美國公債殖利率攀升 非投等債前景俏

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
美伊衝突升溫，美國公債殖利率攀升，引發後市疑慮。（路透）
美伊衝突升溫，美國公債殖利率攀升，引發後市疑慮。（路透）

美伊衝突升溫，美國公債殖利率攀升，引發後市疑慮。法人指出，歷史經驗顯示，美國公債殖利率急速上揚時，公司債抗壓能力較強，投資人也可以布局股債平衡資產，提高報酬並降低波動。

統計顯示，2012年以來，美國公債殖利率有三次大幅上行時期，美債以美國非投等債表現最強，三次都有正報酬，平均漲幅達9.6%；美國公債表現最弱，平均下挫9.2%。

中東局勢再度不穩，國際油價一度衝上每桶90美元，重回6月中旬以來高位，投資人擔心通貨膨脹上揚，美國10年期公債殖利率衝到4.5%以上，大幅高於美伊戰前的不到4%大幅上揚。

富蘭克林投顧指出，今年以來，地緣紛擾推高通膨預期，加上聯準會（Fed）新主席華許上任後加大市場對鷹派政策的預期，帶動美債殖利率走升，也使公債、投資級債等高評級債券承壓。非投等債，則面臨利差處歷史區間最下緣，未來獲利空間受限。

如果採取平衡策略，以50%的MSCI美國高息股，搭配25%彭博美國複合債，加上25%的彭博美國非投資等級債，則在這三次美債殖利率快速上行期間的平均漲幅高達13.3%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人布萊頓（Todd Brighton）表示，最近殖利率與利差的上升幅度仍屬溫和，且大致符合近年平均水準，較多反映市場情緒驅動的重新定價，而非結構性上行，投資級與非投資級債的收益機會仍佳。

貝萊德投信指出，隨著市場逐漸從追求高收益轉向重視收益品質，高品質企業債可望持續扮演投資組合中重要的收益來源。整體來說，面對市場波動及利率變化，主動選債機制有助於掌握不同產業及發行人的投資機會。

美國 公債 殖利率

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