美股基金 法人喊布局 預估 S&P500 企業本季獲利增近25%

美股企業第2季財報公布起跑，根據研調機構Factset的統計預估，S&P500企業第2季仍可望延續強勁的獲利增長態勢，預估整體企業獲利成長率可望近25%，為連續兩個季度維持20%以上的成長。法人表示，可逢低布局美股基金。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕指出，7月以來，AI投資持續成長，半導體相關企業獲利增速仍高，以往市場對於科技股的擔憂多由企業亮眼的財報表現逐漸打消，現在隨著美股財報陸續公布，有助於提振市場信心，帶動股價回升。

不僅科技業，包括金融、工業等近兩季獲利表現同樣不俗，也各擁產業利基或政策利多支持。

根據EPFR統計，統計7月9日至7月15日止的全球股票型基金資金流向，美國股票基金持續維持淨流入，並以157.35億美元淨流入金額高居各市場之冠。

安聯美國科技領航主動式ETF經理人洪華珍表示， 美軍連日打擊伊朗，荷莫茲海峽運量繼續下滑，影響市場風險偏好，美國總統川普重申德黑蘭尋求與華府會談。

美國通膨數據放緩，市場對升息擔憂下滑，但半導體以及AI相關股票近期持續面臨漲多修正壓力，韓國股市的拋售也外溢影響到美股表現。

洪華珍表示，中東衝突仍在持續進行中，市場擔憂AI熱潮能否持續及相關類股評價修正，而韓國股市的去槓桿化也進一步拖累相關族群走跌。

隨著美股第2季財報季即將進入最高潮，市場焦點除了著眼於企業獲利是否延續強勁成長以外，更關注AI熱潮能否持續推升股市上漲。

群益S&P500經理人謝明志表示，雖然中東僵局未解，經濟數據表現也牽動市場對聯準會的政策預期，整體而言，基於美國經濟與企業營運穩健，財報表現亮眼，獲利增長態勢也可望延續，加上美股題材多元，市場資金可望於各類股間健康輪動，支撐大盤走勢。