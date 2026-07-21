投信新商品 科技掛帥 00409A、00411A等瞄準創新革命商機

8月投信首次公開發行（IPO）大車拚，據統計，至少有七檔新兵加入行列，並由主被動式ETF擔綱要角，主題熱點則鎖定由AI崛起帶動的各式科技趨勢投資機會，瞄準創新革命帶來的商機。

這七檔包括三檔主動式ETF：主動復華全球50（00409A）、主動統一前沿科技（00411A）、主動統一美債量化；三檔被動式ETF：玉山未來全球算力、中信台日韓PCB、大華韓國KOSPI50，以及一檔共同基金：台新全球AI電力基金。

新產品投資標的主要以海外市場為主，每檔募集上限為新台幣200億元，其中六檔股票型清一色鎖定AI衍生的各項產業及海外股市投資機會，一檔債券型則以美債為主，募集期則落在8月前三周。

投信法人表示，儘管近期全球科技股出現較大震盪，不過AI引發的這波科技典範移轉成長趨勢仍處於進行式，投資機會從基礎建設擴散，甚至擴及非AI產業，進而提供百花齊放的投資機會，建議逢低可透過全球化布局的主被動式ETF或共同基金，掌握創新革命帶來的無限商機。

主動復華全球50ETF經理人胡家菱指出，AI發展正從生成式AI走向代理式AI，也就是幫助使用者提高生產力，相關應用並擴及非AI產業，例如生技業用AI開發新藥、製造業用AI實現無人工廠等，ETF布局也將從全球股票市場中，挖掘出能帶動經濟成長、未來獲利成長潛力佳的趨勢題材與個股，同時因應變動快速的市場環境，操作布局將透過多重經理人分工合作，提高投資組合勝率。

台新全球AI電力股票基金是目前國內首檔同時結合AI及電力的共同股票基金，投資標的涵蓋美國、歐洲及亞洲各具強項的利基股，囊括電力上中下游族群，掌握發電、長途輸電、配送電、終端使用者四大長線趨勢，預計8月10日開募。

基金經理人林禹全表示，電力應用經數千年演進，過往屬於日常生活必需品而遭股票市場忽略，現今AI運算及電動車帶來的電力龐大需求，電力已是引領未來科技增長的重要引擎。分析師估計，2030年數據中心一年用電量將消耗9,400億度，為目前台北的用電量100倍，全球AI電力基金長多行情可期，可望成為近期科技股亂流下的資金避風港。