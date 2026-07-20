亞洲投等債 投資價值浮現

今年上半年，以韓、台為主的亞股表現出色，最近震盪幅度擴大。法人指出，未來股市機會仍在，但投資人應將焦點放在選股、獲利品質及風險控管，而非單純追逐指數動能。另，亞洲投資等級債也具備投資價值，下半年報酬將以收益為主。

霸菱亞洲（不含中國）股票團隊主管林素亥（SooHai Lim）指出，亞股展望仍正向，但市場上半年已大幅上漲，且表現主由台灣與南韓AI供應鏈帶動，因此投資操作上需要更趨審慎。

林素亥表示，科技股獲利所帶來的財富效果，已開始外溢至台灣金融股及南韓非核心消費股。在AI吸引市場焦點與資金流向之際，AI供應鏈以外的投資機會也逐漸浮現，例如評價已下修的中國大陸網路巨擘開始展現吸引力。

林素亥指出，展望未來數個月，若半導體獲利預估持續上修，且油價維持在可控範圍，亞股則仍有支撐。對科技權重較高的市場而言，美國超大型雲端服務商第3季財報與資本支出指引將是重要催化因素，尤其目前市場仍對AI支出的可持續性抱持疑慮。

林素亥分析，南韓在獲利預估上修與評價面仍具基本面吸引力，但由於兩大記憶體龍頭在南韓指數中的占比偏高，加上單一個股槓桿型ETF帶動動能交易參與升溫，市場結構性風險已上升，並可能加劇指數波動。相較之下，台灣則可透過更廣泛的供應鏈參與AI資本支出擴張，雖然估值較高，但波動度可能較低。

在債券方面，景順固定收益資深投資組合經理劉傑翔表示，雖然亞洲投資等級債利差已接近歷史低檔，但收益率具吸引力、市場供需結構穩健，且再融資環境可控，都仍支撐投資價值。未來報酬將更仰賴收益貢獻，而非利差進一步收斂，因此投資策略將較年初更趨保守，並聚焦個別債券篩選。

劉傑翔指出，在區域配置方面，印尼與泰國債因財政及能源相關風險較高，宜維持審慎。