過去一周整體固定收益型ETF淨流入124.6億美元，主要由美國債市吸引75.9億美元資金淨流入，其次為歐債與亞債，分別淨流入8.9億與7.9億美元。依債券品質分類，投資等級債獲66.6億美元淨流入、非投資等級債則獲4.2億美元淨流入。

中東局勢再度惡化帶動油價走升，但美國通膨數據低於市場預期，降低聯準會短期升息壓力，美國公債殖利率小幅回落，美國債市收高。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫．華勒表示，即使全球不確定性升溫，美國經濟基本面整體展望仍偏正向，美國經濟相對具韌性，並可望受惠人工智慧發展趨勢，以及退稅收入對消費與企業獲利的支撐；加上技術面資金流入強勁，因此當前利差屬於「合理」而非「極昂貴」。預期今年非投資等級債違約風險仍將維持在長期偏低檔水準，持續看好非投資等級債後市表現。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶指出，儘管美國6月CPI取得2020年以來首次月比下降，核心CPI亦基本持平，顯示通膨壓力有所緩解，但地緣政治不確定性仍持續影響市場情緒。美伊情勢變動，油價再現波動。

謝佳伶表示，在油價上行可能加劇通膨疑慮之際，加上聯準會決策者對通膨維持高度警戒，10年期美國公債殖利率逼近18個月附近高點。由於通膨降溫難掩地緣風險，在此不確定因素影響下，利率與信用市場仍相對承壓。儘管市場面臨諸多變數，若進一步觀察非投資等級債市場殖利率仍具吸引力，且利差持續收窄，顯示受惠於AI基礎建設持續支撐信用需求，非投資級債市場仍展現韌性。謝佳伶表示，觀察今年以來，美國非投資等級債市場已有約300億美元資金流向資料中心建設，以支援AI基礎設施。