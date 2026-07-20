福邦證旗下第二檔永續創投基金 福企創投瞄準半導體與AI供應鏈

繼倍利生技創投基金之後，福邦證券旗下第二檔永續型創投基金已順利完成募集設立，福企創業投資2026年4月啟動募集，短短兩個月內即順利完成首階段6.25億元的股款繳納，並於6月正式成立，預計2027年底將再增資至12.5億元，追隨倍利生技創投的成功模式，以永續經營及上市櫃為目標，規畫於2029年登錄興櫃。

承襲倍利生技創投的成功實績，福邦創管顧旗下首檔七年期滿的福友創投貮號基金在圓滿結束並辦理結算後，憑藉著優異的歷史投資績效，於今年重新募集永續型的福企創投基金，預期最終基金規模將達12.5億元。得益於福邦創管顧、福友創投及倍利生技創投長期累積的優質品牌口碑，福企創投自4月開募起便迅速獲得投資人熱烈響應，首階段50%資金快速到位。在順利召開發起人會議、董事會並取得公司設立登記後，20日召開股東大會，隨後將正式啟動投資布局。

福邦創管顧董事長黃顯華表示，「福企」二字不僅諧音「福氣」，更蘊含「扶植企業」的雙重使命。透過創投基金資金挹注，結合福邦證券（6026）豐富的承銷輔導、財務顧問的深厚經驗，福企創投不僅能給予企業財務支持，更能實質協助企業建立健全的內控制度、優化公司治理，陪伴優質企業茁壯。在當前台股逼近5萬點的高檔格局下，次級市場的交易難度與波動性顯著增加；此時透過創投進行初級市場的長期布局，能有效跨越次級市場的短期劇烈震盪，賺取更具成長空間的長期資本利得，「只要投對標的，獲利往往是數倍起跳！」福邦創投團隊憑藉著日益精準的投資眼光，投後培育成果豐碩，例如，Belite Bio、宇越生醫*（7902）、台特化（4772）、仁新（6696）、聯友金屬-創（7610）、振大環球（4441）等知名項目，皆是福邦在早期階段即獨具慧眼布局，隨後均實現了翻倍以上的超額投資回報。

福企創投董事長程世芳表示，投資戰略上，福企創投將緊扣國家核心戰略，聚焦於半導體、AI供應鏈、大健康醫療等核心產業。有鑑於傳統的創投基金，期滿7年必須強行退場、清算，這對基金投資布局、退場時機以及投資人的股權安排，都相對受到掣肘，因此，福企創投比照倍利生技創投採行相同的「永續型基金」架構，以利進行跨周期的長期價值投資；未來登錄興櫃以後，也可提供投資人更佳的市場流動性與變現性。

作為福邦證券旗下的永續創投領頭羊-倍利生技創投基金於2023年募集，2025年12月9日登錄興櫃交易，並於今年6月25日股東會，正式通過授權董事長全權處理後續申請上市櫃相關事宜，繼續朝上市櫃市場之路邁進。倍利生技表現耀眼，2025年淨利達11.255億元，年增率1,066％、EPS達5.48元。日前股東會已通過盈餘分配案，每股擬配發現金股利1.4元、股票股利0.35元；以6月底興櫃股價換算，現金股息殖利率高達約6.8％。倍利生技的指標性成功，不僅為「福企創投」樹立最佳典範，也將持續發揮強大的品牌領頭羊效益。