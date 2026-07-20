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逢低布局標的 統一投信：首選漲價四大族群

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一中小基金報酬率（資料來源：晨星）
統一中小基金報酬率（資料來源：晨星）

統一投信投研團隊表示，AI需求仍強勁，雲端服務巨頭持續上修今年資本支出，並預估2027年將持續加大投入。台股為全球AI硬體供應鏈核心，有望持續受惠AI出口的強勁紅利。目前亞馬遜AWS已經開始放量，將持續至2026年第4季。年底輝達（NVIDIA）供應鏈結束調整後，新品進入放量階段，而谷歌（Google）也有望推出新產品，帶動整體AI供應鏈營運動能。布局首選漲價受惠股，包括ABF、CCL、被動元件，以及AWS、輝達及谷歌AI相關供應鏈等族群。

統一投信指出，台股短線拉回原因，主要是因輝達調整新產品Vera Rubin設計，牽動相關供應鏈調整，使放量時間遞延至今年第4季；蘋果新品則受到記憶體漲價影響。但台股基本面穩健，長線仍呈多頭趨勢。台綜院最新報告顯示，受惠AI需求持續強勁，帶動民間投資提升、外需動能顯著增強，台灣全年GDP成長率預估上修至9.33%，近期央行也將GDP預估上調至9.45%。短期股市因產業面雜音出現拉回，反而是逢低布局良機。

統一投信表示，短線台股震盪主要受到科技新品拉貨遞延影響，並非市場需求消失，今年上市企業獲利仍保持成長，且為帶動股市後市表現的動能。投資人可以利用短、中、長期表現皆亮麗的統一中小基金，在股市回檔時分批布局，累積投資單位數，掌握後續台股反彈及長期多頭行情。

根據晨星統計至6月30日，台股中小型基金報酬率平均皆高於加權指數。統一中小基金各期間績效在同類型基金中更是名列前茅。在台股創高的背景下，這檔基金近六月報酬率達到127.49%，領先同類型基金平均值約30個百分點。這檔基金的近一年報酬率267.31%，也大幅勝過同類型基金平均的209.6%。

近三年台股受惠AI浪潮，加權指數一路向上。晨星截至6月30日數據，統一中小基金近三年報酬率達到355.12%，遠高於同類型基金平均的299.88%。這十年以來，台股走過數輪股市多空，但加權指數報酬率仍有432.23%，統一中小基金同期間繳出1,221.11%的報酬率，比同類型基金平均還高近300個百分點。

輝達

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