科技股 長線趨勢向上

近期美股在鷹派升息預期、油價反彈及第2季財報前觀望氣氛下，短線震盪加劇，AI半導體類股更因Kyber延期、CPU需求雜音而波動放大。法人分析，市場資金並未真正撤離，而是由費城半導體指數，轉向今年相對落後的S&P 500與道瓊成分股，呈現「產業輪動」而非「資金退場」。短期內盤勢會比較震盪，但科技股長期向上趨勢未變。

統一全球新科技基金郭智偉經理人指出，自去年第3季以來，全球科技股呈現AI硬體與軟體分化，半導體受惠營收加速、價格上漲，獲利率擴張；CSP與軟體業者則營收平緩、股價相對疲弱。展望後市，在資金輪動下，市場已開始從硬體轉向AI軟體尋找下一波機會。在配置上，除了持續關注記憶體與能源外，也已開始布局AI軟體相關機會。

針對市場關注的Meta出租算力議題，Meta執行長受訪時強調，目前算力處於滿載，GPU是資產而非成本，出租算力是比較內外部效益後的配置。

郭智偉認為，Meta此舉是透過優化舊有 GPU 資產提升現金流，並首度推出閉源模型API導入收費，逐步強化獲利能力。值得注意的是，在市場爭論算力過剩時，Meta股價不跌反漲，顯示市場並未否定AI長期趨勢。

富蘭克林證券投顧分析，美伊戰事未歇，可能再次推升油價並重燃通膨疑慮，聯準會則被迫必須按兵不動，甚至不排除重新升息，不過企業財報與財測依然強勁、強勁AI資本支出延續，美國經濟有望保持穩健。儘管市場擔憂股市近期過熱而出現回檔壓力，在基本面仍穩健下，預計美股下檔有撐。

觀察近來美股半導體股的回檔並未拖累其他類股同步下跌，反而出現資金移轉至其他領域。在預期AI浪潮將延續下，長遠來看科技股仍將維持多頭格局，同時資金也將逐漸從追逐AI概念股轉向更廣泛的領域，包含工業、金融、消費耐久財、中小型股等景氣循環領域。