美小型股、價值股 吸睛

AI族群最近震盪幅度加大，法人認為，AI仍是長期投資主軸，但市場領漲動能已逐步由大型科技股轉向其他類股，包括美國小型股、價值股、AI基建受惠股等。投資人可以適度部分獲利了結超大型股，並布局日股、美國小型股及價值股等，以提高投資組合的分散效果。

法國巴黎銀行財富管理分析，相較於美國大型科技股，價值股最近表現較突出。美國小型股自去年11月以來累計漲幅已領先「科技七雄」約32%，顯示市場資金正由大型科技股逐步轉向價值股，與受惠AI基礎建設的產業，包括工業、醫療保健、銀行及礦業等類股。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下銳思團隊指出，一年來美國小型股獲利持續增強，並縮小與大型股的差距，主要是與AI資本支出相關，除科技股外，還惠及工業、醫療保健、金融、能源等領域。

銳思團隊指出，另外，美國小型股銀行、電氣設備商、建築與工程公司、生技領域也同樣取得正面成果。整體來看，仍看好美國小型股將持續受益於更強的獲利成長、更高的經濟生產力。小型股擊敗大型股的循環才正要開始。

法國巴黎銀行財富管理認為，近期市場風險偏好回升，有助帶動先前表現相對落後的市場反彈，但整體股市仍可能受到利率與通貨膨脹因素影響而波動。區域配置方面，日股由中性上調至加碼，歐股由減碼調升至中性；南亞與東南亞股市也由減碼調升至中性，美股與新興市場則維持中性配置。

產業配置方面，法國巴黎銀行財富管理看好歐洲的銀行、旅遊休閒、汽車及媒體類股，尤其歐洲銀行股評價面仍具吸引力、併購機會增加，且受惠於AI帶來的效率提升；美國方面，也較看好金融類股。此外，也看好全球醫療保健、工業及礦業股。

法國巴黎銀行財富管理認為，下半年市場波動可能加劇，建議投資人持續透過跨區域、跨類股及多元資產配置分散風險，適度提高日本及歐洲股市、價值型類股的配置比重。