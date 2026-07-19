電力商品 資金避風港

AI算力競賽白熱化，帶動全球AI基礎設施投資快速成長，分析師預估，美國2028年新增資料中心將額外創造44GW電力需求，將面臨40%缺口無法獲得滿足，「缺電」已成為產業發展最大瓶頸，致科技巨頭已從單純「電力採購」，轉向「電力為戰略物資」。

AI基礎建設2026-2035年可望帶來合計7.6兆美元投資計畫，電力投資金額更是年年走高，在科技股遭逢修亂流時，電力基金將成資金避風港。

台新全球AI電力基金經理人林禹全表示，電力應用過往屬於日常生活必需品而遭股票市場忽略，現今AI運算及電動車帶來的電力龐大需求，電力已是引領未來科技增長的重要引擎。

為支持AI資料中心24小時不間斷所必須提供的基本電力供應，同時解決AI搶電導致居民電費上漲的爭議，科技巨頭於2026年初在白宮簽署「費率支付者保護盟約」，承諾自行支付所有新建資料中心所需電力開發、電網升級與配電系統費用。