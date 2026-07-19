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越南基金 多重利多護航 富邦富時越南 ETF 年漲33.9%居冠

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
越南經濟示意圖。 路透
越南經濟示意圖。 路透

國際近期科技股回檔影響，全球半導體與AI概念股面臨漲多、評價面以及去槓桿等諸多壓力；值得注意的是，越南股市在經濟成長、企業獲利改善、外資回流及資本市場改革等多重利多支撐下，仍具中長期投資吸引力。

根據CMoney統計至16日，越南相關基金近一個月績效普遍呈現震盪，其中以中國信託越南機會基金（台幣）表現相對抗跌，近一月小漲0.2%；富邦富時越南ETF小跌0.4%，富邦越南機會基金（台幣）下跌0.8%，中國信託越南機會基金（美元）、富邦越南機會基金（美元）則分別下跌1.8%、3.0%。

不過，若拉長至一年觀察，越南市場仍具表現，以富邦富時越南ETF漲33.9%居冠，富邦越南機會基金（台幣）上漲12.1%，中國信託越南機會基金（台幣）上漲5.2%，富邦越南機會基金（美元）上漲2.2%，僅中國信託越南機會基金（美元）下跌3.9%，主因匯率因素對美元計價商品績效造成一定影響。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷表示，越南近年已成為亞洲成長最快速的經濟體之一，在出口、外商直接投資（FDI）及內需消費同步增長帶動下，企業獲利持續改善，資本市場改革亦穩步推進。

今年9月FTSE指數升級新興市場預計正式生效，市場也期待MSCI後續跟進，可望吸引更多國際被動資金流入，搭配國企改革及龍頭企業價值重估，將成為推升越南股市中長期表現的重要動能。

陳仲愷指出，越南政府持續修訂《住房法》與《房地產經營法》，透過土地取得優惠、融資誘因及制度改革，加速住宅市場發展，並持續吸引外商直接投資（FDI），為經濟成長提供長期支撐。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南政府已定調維持全年高增長目標，具體細項包括：下半年GDP增長率必須達到11.9%，衝刺全年10%的目標，並將全年通貨膨脹率控制在4.5%以內，此外，官方正積極推動公共投資撥款率達到95%，全年總額預計達1,040 兆越南盾，作為下半年經濟的主要拉動力。

隨著下半年政府加速基礎建設投放，將有助於資金流動，活絡市場帶動，若資金成本能進一步降低，將有利股票投資者歸隊。

ETF 富邦 資本市場

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基金定期定額連二月創高

台股今年以來表現相對強勢，帶動台股主動基金表現與投資人進場熱度。據投信投顧公會統計，6月國內投資股票型基金定期定額扣款金額逼近新台幣60億元大關，連續兩月改寫新高，熱門增長標的中，以元大多多基金今年來仍有翻倍績效，單月增速272.5%最吸睛。

美小型股、價值股 吸睛

AI族群最近震盪幅度加大，法人認為，AI仍是長期投資主軸，但市場領漲動能已逐步由大型科技股轉向其他類股，包括美國小型股、價值股、AI基建受惠股等。投資人可以適度部分獲利了結超大型股，並布局日股、美國小型股及價值股等，以提高投資組合的分散效果。

電力商品 資金避風港

AI算力競賽白熱化，帶動全球AI基礎設施投資快速成長，分析師預估，美國2028年新增資料中心將額外創造44GW電力需求，將面臨40%缺口無法獲得滿足，「缺電」已成為產業發展最大瓶頸，致科技巨頭已從單純「電力採購」，轉向「電力為戰略物資」。

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韓股商品 法人喊低接 看好記憶體產業成長榮景

韓股KOSPI自今（2026）年6月19日高點拉回以來，跌幅已達三成；空方目標為三星電子與SK海力士；法人認為，擁擠交易及大肆採用槓槓交易造成急殺，但就產業景氣趨勢，記憶體產業仍具成長榮景，也讓韓股還是具有增長潛力，逢回可透過相關ETF或基金逢低布局。

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