基金定期定額連二月創高

台股今年以來表現相對強勢，帶動台股主動基金表現與投資人進場熱度。據投信投顧公會統計，6月國內投資股票型基金定期定額扣款金額逼近新台幣60億元大關，連續兩月改寫新高，熱門增長標的中，以元大多多基金今年來仍有翻倍績效，單月增速272.5%最吸睛。

據投信投顧公會資料，84檔國內一般股票型基金中，6月定期定額扣款月增由元大多多基金以272.5%居冠，其次為群益奧斯卡基金、群益葛萊美基金、群益長安基金與統一龍馬基金，分別成長149.9%至34.3%。

元大多多基金研究團隊表示，台灣作為全球AI供應鏈主要支援，產業獲利結構徹底轉變，經濟部、國發會等機構持續上修今年經濟成長率可望突破雙位數成長。

另一方面，護國神山台積電最新法說，單季毛利率67.7%、美元營收年增率上修至略高於40%，並宣布上調今年全年資本支出600億至640億美元，並將高額預算投注於先進製程、先進封裝，以順利推行產能擴張計劃，持續驗證AI前景無限。

法人指出，觀察績效保持前茅的主動基金，在控管短期回檔風險必然有一定能力，包括今年以來績效前五名的元大新主流基金、元大經貿基金，及元大多多基金，報酬風險比分別為同類型84檔中第六、第三與第四。

群益長安基金經理人陳朝政表示，受到中東地緣情勢又現緊張、韓國股市去槓桿等因素的拖累，台股短線受情緒面影響波動劇烈。

後續來看，國際情勢進展仍須觀察，不過台股企業獲利展望仍維持正向看待，訂單能見度、整體企業展望仍佳，備受關注的AI供應鏈基本面未變，整體而言對於台股後市表現仍不看淡，惟現階段資金輪動快速下，市場波動難免，建議投資人不妨採定期定額策略分批布局台股基金。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中認為，隨全球科技巨頭持續擴大AI投資布局，相關需求動能依然強勁。