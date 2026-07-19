美歐短中天期債 有戲

AI疑慮再起，股市動盪幅度加大，加上較高利率仍會持續一段期間，提升債券吸引力。法人指出，主要市場短中期降息機率不大，收益機會增多，但要慎選收益來源。

貝萊德智庫指出，六個月以來，市場大幅調整對聯準會（Fed）政策的預期，影響已遠遠擴展至美國以外的市場，日本正是最具代表性的案例之一。收益機會重新浮現，但並非所有收益來源都同樣具有吸引力。

貝萊德指出，日本10年期公債殖利率攀升至近30年來的高點，同時日圓也貶至1986年以來的最低水準。利率走高是新市場環境的關鍵特徵，追求持續性收益機會重新回到市場投資核心。不過，如何精選資產進行配置仍是關鍵。

貝萊德表示，目前日本公債所隱含的長天期遠期利率約5%，接近美國的約6%、法國的5.3%、澳洲的5.5%、英國的6.5%。即使日本長期因數十年的通貨緊縮與極度寬鬆的貨幣政策而被視為特例，如今也都大致與其他成熟市場接軌，這顯示全球利率已邁入新的較高水準區間。

貝萊德指出，殖利率走高，為投資人創造了更能持續獲取收益的有利環境。關鍵問題在於，投資人所承擔的風險，是否獲得足夠的補償。在公債方面，看好美、歐的短中天期債券，以及部分利率已大幅重新走高、且基本面已改善的新興市場當地貨幣債。另外，還看好部分投資等級債、品質較高的非投資等級債，以及直接貸款。

雖然日本公債殖利率達到多年高點，但就日本資產而言，貝萊德仍偏好股票優於公債。隨著日本經濟走出數十年的通縮、日本央行漸進式地推進政策正常化，日股可望有更健全的投資環境。

瑞士百達資產管理同樣看好新興市場當地貨幣債，因為除了價格便宜之外，還兼具基本面穩健的優點。新興市場對近期油價震盪展現相當程度的韌性，整體總體經濟環境也在改善。