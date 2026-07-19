快訊

熱帶擾動醞釀發展中！今明南部局部雨午後雷雨範圍擴大

MLB／山本由伸生涯首場完投勝 客場解決洋基連兩季達10勝

聽新聞
0:00 / 0:00

全球市場觀測站／金融、醫療股 吸引買盤

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國經濟數據維持穩健，但晶片類股持續重挫，拖累美股四大指數上周表現疲弱。法人表示，近期全球股市出現明顯板塊輪動現象，受到韓國股市劇烈震盪影響，市場資金短線自半導體等漲幅較大族群獲利了結，轉向金融、醫療板塊等防禦型資產，連帶影響亞洲股市表現。

雖然短期市場仍可能受到資金輪動、投資情緒及韓國股市波動等因素影響，導致半導體相關類股股價震盪加劇，但產業基本面並未出現明顯改變，投資人可逢低布局。

根據高盛報告，目前美國企業利潤率仍維持在歷史高檔，尚未出現泡沫末期常見的獲利下滑現象。此外，目前單位勞動成本與薪資增速均低於1990年代末期水準，顯示企業成本壓力相對可控，尚未侵蝕獲利能力。在AI資本支出快速擴張的同時，也未見其他關鍵指標出現明顯惡化，顯示整體基本面仍具支撐。

中信美國創新科技ETF（009801）經理人張苡琤表示，本輪股市漲勢呈現明顯分化。科技股雖有不錯表現，但尚未達到1990年代網路泡沫後期的極端水準；然而，以半導體為代表的AI核心產業，累積漲幅已接近、甚至可與當年科技泡沫高峰時期相比擬。

雖然短期市場情緒轉趨保守，但是半導體產業基本面仍維持穩健。中信日本半導體ETF（00954）經理人許家瑜表示，台積電近期上修資本支出，對於上游半導體設備與供應鏈業者而言屬於實質利多，不僅反映客戶需求持續強勁，也代表產業訂單能見度進一步提升，並釋出未來成長動能擴大的正面訊號。

半導體 美股 高盛

延伸閱讀

台股周線跌近6%失守季線 法人：本周留意去槓桿後布局機會

凱基投信：健康的「籌碼去泡沫化」有望轉化為資產增值機會

台股改寫史上最大單周跌點 危機入市 千張大戶進場

市場雜音拖累 美股跌多漲少

相關新聞

越南基金 多重利多護航 富邦富時越南 ETF 年漲33.9%居冠

國際近期科技股回檔影響，全球半導體與AI概念股面臨漲多、評價面以及去槓桿等諸多壓力；值得注意的是，越南股市在經濟成長、企業獲利改善、外資回流及資本市場改革等多重利多支撐下，仍具中長期投資吸引力。

基金定期定額連二月創高

台股今年以來表現相對強勢，帶動台股主動基金表現與投資人進場熱度。據投信投顧公會統計，6月國內投資股票型基金定期定額扣款金額逼近新台幣60億元大關，連續兩月改寫新高，熱門增長標的中，以元大多多基金今年來仍有翻倍績效，單月增速272.5%最吸睛。

美小型股、價值股 吸睛

AI族群最近震盪幅度加大，法人認為，AI仍是長期投資主軸，但市場領漲動能已逐步由大型科技股轉向其他類股，包括美國小型股、價值股、AI基建受惠股等。投資人可以適度部分獲利了結超大型股，並布局日股、美國小型股及價值股等，以提高投資組合的分散效果。

電力商品 資金避風港

AI算力競賽白熱化，帶動全球AI基礎設施投資快速成長，分析師預估，美國2028年新增資料中心將額外創造44GW電力需求，將面臨40%缺口無法獲得滿足，「缺電」已成為產業發展最大瓶頸，致科技巨頭已從單純「電力採購」，轉向「電力為戰略物資」。

科技股 長線趨勢向上

近期美股在鷹派升息預期、油價反彈及第2季財報前觀望氣氛下，短線震盪加劇，AI半導體類股更因Kyber延期、CPU需求雜音而波動放大。法人分析，市場資金並未真正撤離，而是由費城半導體指數，轉向今年相對落後的S&P 500與道瓊成分股，呈現「產業輪動」而非「資金退場」。短期內盤勢會比較震盪，但科技股長期向上趨勢未變。

韓股商品 法人喊低接 看好記憶體產業成長榮景

韓股KOSPI自今（2026）年6月19日高點拉回以來，跌幅已達三成；空方目標為三星電子與SK海力士；法人認為，擁擠交易及大肆採用槓槓交易造成急殺，但就產業景氣趨勢，記憶體產業仍具成長榮景，也讓韓股還是具有增長潛力，逢回可透過相關ETF或基金逢低布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。