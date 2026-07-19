全球市場觀測站／金融、醫療股 吸引買盤

美國經濟數據維持穩健，但晶片類股持續重挫，拖累美股四大指數上周表現疲弱。法人表示，近期全球股市出現明顯板塊輪動現象，受到韓國股市劇烈震盪影響，市場資金短線自半導體等漲幅較大族群獲利了結，轉向金融、醫療板塊等防禦型資產，連帶影響亞洲股市表現。

雖然短期市場仍可能受到資金輪動、投資情緒及韓國股市波動等因素影響，導致半導體相關類股股價震盪加劇，但產業基本面並未出現明顯改變，投資人可逢低布局。

根據高盛報告，目前美國企業利潤率仍維持在歷史高檔，尚未出現泡沫末期常見的獲利下滑現象。此外，目前單位勞動成本與薪資增速均低於1990年代末期水準，顯示企業成本壓力相對可控，尚未侵蝕獲利能力。在AI資本支出快速擴張的同時，也未見其他關鍵指標出現明顯惡化，顯示整體基本面仍具支撐。

中信美國創新科技ETF（009801）經理人張苡琤表示，本輪股市漲勢呈現明顯分化。科技股雖有不錯表現，但尚未達到1990年代網路泡沫後期的極端水準；然而，以半導體為代表的AI核心產業，累積漲幅已接近、甚至可與當年科技泡沫高峰時期相比擬。

雖然短期市場情緒轉趨保守，但是半導體產業基本面仍維持穩健。中信日本半導體ETF（00954）經理人許家瑜表示，台積電近期上修資本支出，對於上游半導體設備與供應鏈業者而言屬於實質利多，不僅反映客戶需求持續強勁，也代表產業訂單能見度進一步提升，並釋出未來成長動能擴大的正面訊號。