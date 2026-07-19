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韓股商品 法人喊低接 看好記憶體產業成長榮景

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
韓股KOSPI自2026年6月19日高點拉回以來，跌幅已達三成。 美聯社
韓股KOSPI自2026年6月19日高點拉回以來，跌幅已達三成。 美聯社

韓股KOSPI自今(2026)年6月19日高點拉回以來，跌幅已達三成；空方目標為三星電子與SK海力士；法人認為，擁擠交易及大肆採用槓槓交易造成急殺，但就產業景氣趨勢，記憶體產業仍具成長榮景，也讓韓股還是具有增長潛力，逢回可透過相關ETF或基金逢低布局。

大華銀投信執行副總經理張耿豪指出，受惠於AI基礎建設的強勁拉動，全球股市市值排名出現大躍進。韓國股市市值已自2024年底的全球第13名，目前已跳升至全球第六大股市 。

張耿豪分析，去(2025)年全球企業獲利排名中，三星電子310億美元與SK海力士的30億美元處於蓄勢待發的成長階段；今年AI算力對高頻寬記憶體（HBM）的強勁需求徹底引爆兩大巨頭的淘金期。

根據彭博預估今年全球獲利前十大企業中，三星電子將強勢封后、高居全球第二大獲利王，而SK海力士也將衝上全球第六。

國泰臺韓科技經理人江宇騰表示，AI算力進入爆發成長期，高頻寬記憶體（HBM）供不應求，包括三星、SK海力士等記憶體大廠陸續調漲產品價格，企業級SSD與DDR5需求同步增溫，短期拉回可視為分批進場的機會點。

全球AI代理市場於2025年至2035年的年複合成長率可望達43.57%，邊緣AI市場同期亦有望維持20%以上成長。

AI發展持續推升算力需求，並帶動半導體、記憶體及相關零組件產業進入新一輪成長循環。

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華韓國KOSPI50 ETF經理人郭修誠指出，當前投資韓國股市享三大利多：一、AI運算必備的高頻寬記憶體供不應求，轉向三至五年長約的穩定商業模式。

二、韓國政府宣布推動新半導體聚落、AI資料中心與實體AI三大超級計畫，三星與SK海力士更承諾投入高達1.2至1.4兆美元；三、韓國政府自2024年起積極推動企業價值提升計畫，放寬外資限制並朝向升等MSCI已開發市場邁進。

韓股 三星

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韓股商品 法人喊低接 看好記憶體產業成長榮景

韓股KOSPI自今（2026）年6月19日高點拉回以來，跌幅已達三成；空方目標為三星電子與SK海力士；法人認為，擁擠交易及大肆採用槓槓交易造成急殺，但就產業景氣趨勢，記憶體產業仍具成長榮景，也讓韓股還是具有增長潛力，逢回可透過相關ETF或基金逢低布局。

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