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市場愈震愈敢買！20世代申購暴增82%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
鉅亨買基金6月份各年齡層申購動能狀況。（資料來源：鉅亨買基金）
鉅亨買基金6月份各年齡層申購動能狀況。（資料來源：鉅亨買基金）

6月全球股市受地緣政治、通膨及利率政策不確定性影響，波動明顯加劇，但震盪反而催生投資人更勇於進場。根據「鉅亨買基金」統計，平台6月申購金額突破200億元，刷新歷史單月新高。其中，台股基金成為吸金主力；更值得注意的是，20至29歲年輕族群逆勢進場最為積極，6月申購金額及申購人數的成長幅度，雙雙居各年齡層之冠，顯示市場震盪正成為新世代加速累積資產的重要契機。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，6月的申購數據反映三項值得關注的市場現象。第一，市場震盪並未讓資金退場，反而持續流向股票型基金；第二，台股基金依舊是投資人最具信心的核心配置，吸引超過半數申購資金投入；第三，年輕世代投資觀念逐漸成熟，不再等待市場回穩才進場，而是善用震盪分批布局，顯示長期且紀律地投資已逐漸成為新世代的主流理財方式。

從整體申購結構觀察，資金流向已充分反映投資人對後市仍抱持信心。6月境內基金申購金額占整體74%，遠高於境外基金26%；若以基金類型區分，股票型基金更占整體申購金額高達86%，平衡型基金約10%，債券基金僅約3%。張榮仁分析，面對短期市場波動，多數投資人並未轉向保守型商品，而是選擇持續布局股票資產，反映市場已逐漸建立「逢震盪、分批買」的投資思維，而非因短線修正輕易離場。

其中，台股基金無疑是6月最受青睞的投資焦點。統計顯示，台股基金單月申購金額占整體申購比重達54%，等於每兩元申購資金，就有超過一元流向台股基金；此外，單月申購金額排名第一的也是台股基金。張榮仁表示，AI、高效能運算及半導體供應鏈等長期產業趨勢持續帶動企業獲利成長，加上台灣企業在全球科技供應鏈的競爭優勢，使投資人在市場修正期間仍願意優先加碼台股基金，將波動視為布局契機，而非風險。

除台股基金持續吸金，年輕世代更成為這波資金回流市場的重要新力量。雖然50至59歲仍是市場資金主力，6月申購金額居各年齡層之冠，但若與今年前五個月平均相比，20至29歲族群的申購金額成長約82%、申購人數增加40%，兩項增幅皆為所有年齡層最高，且多以定期定額方式投入。代表不僅既有投資人持續加碼，更有愈來愈多年輕投資人趁市場震盪積極進場，顯示新世代已逐步從追逐短線行情，轉向透過定期定額、分批布局累積長期資產。

張榮仁表示，投資市場短期難免受到政策、經濟數據及國際事件影響而波動，但真正決定長期投資成果的，往往不是能否精準抓到最低點，而是能否建立紀律投資、持續參與市場。從6月申購數據可以發現，愈來愈多投資人已將市場震盪視為布局契機，而非選擇觀望。對於擔心無法掌握進場時機的投資人，可善用鉅亨買基金「超底王」機制，在市場回檔時自動加碼、分批布局，避免因情緒影響而錯失投資機會，透過紀律化投資累積部位，掌握市場長期成長帶來的投資契機。

股票 台股基金

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