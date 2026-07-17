美國、新興平衡基金 穩健

AI股高檔震盪，法人認為，AI時代的贏家，不會永遠只有一家。投資人除了以美國及新興市場為主軸之外，更可擴大投資範圍到其他股市、美債、新興債等，建議可透過全球分散的多元布局的平衡基金掌握投資機會，同時降低波動風險。

貝萊德投信表示，費城半導體指數自6月22日觸及高點以來，全球股市正上演一場「非AI類股接棒」，這波換手在7月中旬持續甚至加劇。

貝萊德世界股票（009826）擬任經理人楊貽甯指出，這波AI股回檔並非典型「股市全面轉弱」或「所有股票一起跌」的風險事件，而是市場內部的資金換手。

楊貽甯分析，自費半指數6月22日觸頂以來，科技與半導體相關族群表現落後，但資金並未全面撤出股市，而是從前期漲幅大、期待值高的AI／半導體股，轉向較低估、較防禦、或具備不同獲利來源的產業。

楊貽甯認為，這反映AI趨勢並未終結，而是市場從單純追逐AI題材，進入更挑剔基本面、估值與獲利品質的階段。以南韓三星電子為例，即使財報優異，但在公布當日，股價反而下跌，也牽動費半指數同步下挫。

楊貽甯提醒，AI雖非短期題材，但贏家大幅上漲後，一旦市場波動增加，估值較高的股票短期間可能面臨獲利了結壓力。

因此在AI時代，投資不能只押單一贏家，而應該要在股市內部找到不同獲利來源。

楊貽甯指出，「全球分散」已是AI時代必修課。AI時代更需要一個夠廣、夠分散、又能參與長期成長的核心配置。

009826並不是幫投資人猜出下一個最強產業或最強國家，而是讓投資人一次參與全球市場、產業與公司，才能有機會同時參與各區域與各產業的輪漲。

富蘭克林投顧指出，雖有許多不確定因素擾動盤面，市場錯失恐懼（FOMO）的情緒也容易加大市場波動，但今年以來股市上行的背後有實質基本面支撐。唯有不追高、不預設高點，保持紀律投資，才是長期投資的關鍵所在。

富蘭克林投顧建議採取雙收益策略，核心部位首選「美國平衡型基金」與「新興市場平衡型基金」，除囊括美國AI龍頭與亞洲AI供應鏈，也兼具債息收益機會、分散波動風險，把握AI中長期成長機會。