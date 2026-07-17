聽新聞
0:00 / 0:00

美國、新興平衡基金 穩健

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

AI股高檔震盪，法人認為，AI時代的贏家，不會永遠只有一家。投資人除了以美國及新興市場為主軸之外，更可擴大投資範圍到其他股市、美債、新興債等，建議可透過全球分散的多元布局的平衡基金掌握投資機會，同時降低波動風險。

貝萊德投信表示，費城半導體指數自6月22日觸及高點以來，全球股市正上演一場「非AI類股接棒」，這波換手在7月中旬持續甚至加劇。

貝萊德世界股票（009826）擬任經理人楊貽甯指出，這波AI股回檔並非典型「股市全面轉弱」或「所有股票一起跌」的風險事件，而是市場內部的資金換手。

楊貽甯分析，自費半指數6月22日觸頂以來，科技與半導體相關族群表現落後，但資金並未全面撤出股市，而是從前期漲幅大、期待值高的AI／半導體股，轉向較低估、較防禦、或具備不同獲利來源的產業。

楊貽甯認為，這反映AI趨勢並未終結，而是市場從單純追逐AI題材，進入更挑剔基本面、估值與獲利品質的階段。以南韓三星電子為例，即使財報優異，但在公布當日，股價反而下跌，也牽動費半指數同步下挫。

楊貽甯提醒，AI雖非短期題材，但贏家大幅上漲後，一旦市場波動增加，估值較高的股票短期間可能面臨獲利了結壓力。

因此在AI時代，投資不能只押單一贏家，而應該要在股市內部找到不同獲利來源。

楊貽甯指出，「全球分散」已是AI時代必修課。AI時代更需要一個夠廣、夠分散、又能參與長期成長的核心配置。

009826並不是幫投資人猜出下一個最強產業或最強國家，而是讓投資人一次參與全球市場、產業與公司，才能有機會同時參與各區域與各產業的輪漲。

富蘭克林投顧指出，雖有許多不確定因素擾動盤面，市場錯失恐懼（FOMO）的情緒也容易加大市場波動，但今年以來股市上行的背後有實質基本面支撐。唯有不追高、不預設高點，保持紀律投資，才是長期投資的關鍵所在。

富蘭克林投顧建議採取雙收益策略，核心部位首選「美國平衡型基金」與「新興市場平衡型基金」，除囊括美國AI龍頭與亞洲AI供應鏈，也兼具債息收益機會、分散波動風險，把握AI中長期成長機會。

半導體 美國 費城半導體

延伸閱讀

費半高點以來資金大換手！009826網羅全球近九成市值 掌握非AI類股輪漲契機

單押年代結束了？貝萊德009826「一檔ETF買全球」7月15日開募

新興勢「利」崛起 平衡型基金聚焦股債匯前景

AI高估值修正台股跌224點！主動債券ETF「00981D」近一月報酬衝2.25％成避風港

相關新聞

投信基金規模 創新高

投信投顧公會公布6月底投信各類型基金規模最新統計，6月單月規模增加了7,336.3億元，整體規模達16.1兆元新高。在各分類基金規模變化上，6月規模以台股ETF增加4,310.2億元居冠，台股槓反ETF增加1,047.7億元、海外股票基金增加473.7億元分居二、三名。

TISA滿一周年 成長240倍

TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）制度上路滿一周年，長期投資效益逐步發酵，總規模已由成立初期的約3,000萬元，大幅成長至逾70億元，成長約240倍。

台股基金 年輕世代搶買

雖然6月以來全球主要股市高檔震盪，但基金平台統計顯示，市場愈震盪，投資人愈敢買，尤其是對台股的信心特別強勁。統計也顯示，年輕世代申購金額暴增，顯示市場震盪成為新世代加速累積資產的重要契機。

新興債 進可攻退可守

隨著全球金融市場邁入新的投資期，新興市場債券備受矚目。國際貨幣基金（IMF）和JPMorgan的最新數據顯示，新興市場不僅擁有較成熟市場更高的經濟成長潛力，其債券市場規模與投資深度也已顯著提升，新興債成為兼具收益與分散風險的配置機會。

美國、新興平衡基金 穩健

AI股高檔震盪，法人認為，AI時代的贏家，不會永遠只有一家。投資人除了以美國及新興市場為主軸之外，更可擴大投資範圍到其他股市、美債、新興債等，建議可透過全球分散的多元布局的平衡基金掌握投資機會，同時降低波動風險。

財報季點將 科技金融搶鏡

7月財報季登場，法人指出，企業獲利動能仍具韌性，以科技與金融業最受期待，尤其AI基礎建設仍將供不應求。不過，除了成長主題之外，通貨膨脹與利率對於資產定價的影響將愈來愈大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。