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財報季點將 科技金融搶鏡

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

7月財報季登場，法人指出，企業獲利動能仍具韌性，以科技與金融業最受期待，尤其AI基礎建設仍將供不應求。不過，除了成長主題之外，通貨膨脹與利率對於資產定價的影響將愈來愈大。

富達全球動能多元基金經理人張宇翔表示，近期市場波動更多反映大型IPO、季底再平衡及部分市場去槓桿等技術性因素，而非企業基本面惡化。隨著流動性逐步恢復，市場焦點將重新回到企業獲利及AI資本支出。

路博邁NB次世代通訊基金經理人溫演道認為，短期情緒雜訊不時干擾市場，但結構性趨勢並未改變。台積電（2330）上修財測、美光財報創紀錄、AI應用經常性收入（ARR）呈爆發式成長，這三大訊號共同指向同一結論，也就是AI基礎建設的供需失衡行情，離結束還很早。

溫演道表示，AI基建的結構性供需失衡格局仍在持續深化。代理式AI帶動硬體升級超級周期，預計將延續數年。短期操作上，在AI晶片股遭獲利了結之際，消費與工業股受惠於需求回溫，提供資金輪動的承接機會。

溫演道強調，此波賣壓本質上是部位調整驅動輪動修正，非AI需求出現基本面轉變。來自供應鏈、企業財報與AI應用層最新數據，都印證一個核心判斷，也就是需求只會更多，不會更少。

張宇翔指出，AI仍是最具確定性的長期主題，但市場焦點已從題材轉向獲利與評價。金融股也是目前較具吸引力的配置方向。銀行及金融機構受惠於IPO、併購及資本市場活動回升，加上手續費收入改善、估值仍偏低及市場持倉較輕，未來獲利仍有上調空間。

展望未來三至六個月，張宇翔認為，市場最可能呈現「成長穩健、通膨偏高」的局面。AI長期趨勢未變，企業獲利也提供支撐，股市中長期仍具向上基礎。不過，利率、政策變化、中美科技競爭及地緣政治風險等，都仍可能提高市場波動。

台積電 基金

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