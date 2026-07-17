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新興債 進可攻退可守

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

隨著全球金融市場邁入新的投資期，新興市場債券備受矚目。國際貨幣基金（IMF）和JPMorgan的最新數據顯示，新興市場不僅擁有較成熟市場更高的經濟成長潛力，其債券市場規模與投資深度也已顯著提升，新興債成為兼具收益與分散風險的配置機會。

瑞銀資產管理全球新興市場與亞太固定收益主管Shamaila Khan與全球新興市場固定收益投資專家Sangram Jadhav共同出具報告指出，過去15年來，新興市場經濟體平均成長率較已開發市場高出近兩個百分點，而政府總債務水準占GDP比率約70%，明顯低於成熟經濟體長期超過100%的水準。

即便面臨全球關稅政策與貿易不確定性，國際貨幣基金組織仍預期新興市場將維持穩健成長。在經濟持續擴張且債務並未同步快速增加的情況下，新興市場政府信用體質可望進一步改善，為主權債券市場提供有利支撐。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦‧賽加爾預期，新興市場已有許多大型企業集團與市場領導者，涵蓋優質股票公司並持續推動創新，同時也貢獻全球經濟成長的最大比重，投資人有很大誘因須將資金增加配置於此類資產。

根據JPMorgan統計，過去十年間，美元計價的新興市場主權債券規模已由約7,000億美元成長至1.6兆美元，而新興市場企業債市場規模更已達2.6兆美元，且超過半數屬於投資等級債券。同時，本地貨幣債券市場也快速擴張，已成為新興市場固定收益的重要組成部分。

瑞銀資產管理表示，根據七年期資本市場預測，新興市場主權債年化報酬可望超過5.5%，企業債則有機會達到6.1%，而風險水準則分別約為9.7%與9.0%，均明顯低於標準普爾500指數約16%的預期波動度。

新興市場 債券 亞太

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