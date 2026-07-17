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台股基金 年輕世代搶買

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

雖然6月以來全球主要股市高檔震盪，但基金平台統計顯示，市場愈震盪，投資人愈敢買，尤其是對台股的信心特別強勁。統計也顯示，年輕世代申購金額暴增，顯示市場震盪成為新世代加速累積資產的重要契機。

「鉅亨買基金」統計，平台6月申購金額突破200億元，刷新歷史單月新高。其中，台股基金成為吸金主力，占總金額比重超過54%，整體境內基金申購金額占74%，遠高於境外基金的26%。以基金類型來區分，股票型基金占比高達86%，其次是平衡型基金約10%，債券基金僅約3%。

就年齡層來看，50至59歲仍是市場資金主力，6月申購金額居各年齡層之冠。但就成長幅度來看，20至29歲族群6月的申購金額較前五月平均大幅成長約82%、申購人數增加40%，兩項增幅都是所有年齡層最高，且多以定期定額方式投入。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，6月申購數據反映三項值得關注的市場現象。第一，市場震盪未讓資金退場，反持續流向股票型基金；第二，台股基金仍是投資人最具信心核心配置，吸引逾半數申購資金。第三，年輕世代投資觀念漸成熟，不再等待市場回穩才進場，而是善用震盪分批布局，顯示新世代已逐步從追逐短線行情，轉向透過定期定額、分批布局累積長期資產。

股票 平台 台股基金

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