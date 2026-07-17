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TISA滿一周年 成長240倍

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）制度上路滿一周年，長期投資效益逐步發酵，總規模已由成立初期的約3,000萬元，大幅成長至逾70億元，成長約240倍。

TISA自2025年7月上路後，至今已屆周年，TISA級別基金檔數自初期的16檔成長至45檔，整體規模從3,029萬元成長至72.91億元，每月定期定額申購金額亦自2,975萬元增加至10.37億元。

在TISA級別的單檔規模排行表現上，截至6月底，0050連結以42.29億元排行第一，接下來依序為統一台灣動力5.36億元、統一大滿貫4.34億元、凱基台灣精五門2.92億元、野村優質2.28億元、國泰台灣高股息2.26億元、群益馬拉松2.05億元。而且前十大中僅安聯四季成長組合為跨國投資組合型基金，其餘全數為投資台股。

至於6月淨申購表現上，同樣也是0050連結以4.87億元持續領先，至於施羅德台灣樂活中小、統一台灣動力、統一大滿貫等單月定期定額流入金額也在5,000萬元之上。

法人表示，0050連結基金為目前TISA級別中唯一採市值型被動投資，能有效避免人為選股風險，績效貼合0050，指數成分股定期汰弱留強，緊跟台灣產業發展，具備與時俱進、不錯過市場行情的優勢，尤其隨AI產業帶動大型權值股成長，讓市值型投資具備長線競爭力，反映長期退休準備，投資人更青睞「貼近大盤」的指數型投資。

統一投信投研團隊表示，近期市場雖受AI新品時程調整、企業財報展望修正及市場對利率政策不確定性影響，台股短線震盪整理。不過，雲端服務商資本支出仍維持高檔，ASIC、自研晶片、AI伺服器及資料中心建置需求持續推進，AI供應鏈長線成長動能未變。布局上，建議可持續關注如AI規格升級與價格調漲的ABF載板、CCL、PCB、散熱、光通訊及被動元件等族群。

凱基 TISA

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