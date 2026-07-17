投信基金規模 創新高

投信投顧公會公布6月底投信各類型基金規模最新統計，6月單月規模增加了7,336.3億元，整體規模達16.1兆元新高。在各分類基金規模變化上，6月規模以台股ETF增加4,310.2億元居冠，台股槓反ETF增加1,047.7億元、海外股票基金增加473.7億元分居二、三名。

整體來看，台股ETF仍持續受到青睞，尤其6月多檔ETF新兵展開募集，推升規模續增。另外6月以來台股震盪，台股槓反ETF罕見晉升到月增規模前三名，顯示投資人對於槓桿操作策略興趣提高。

法人分析，大盤近期劇烈震盪帶動市場擔憂情緒及槓桿資金賣壓，短期現貨市場若出現爆量賣壓，伴隨融資餘額顯著下降，反而有利股市多頭延續，並讓交易回歸理性。

群益臺灣加權正2（00685L）ETF經理人洪祥益表示，中長期來看，AI的熱潮尚未消退，台股後市表現仍可期。台股正2可以分長線與短線操作策略，長線投資上建議以部分資金，定期投入，不建議一次全押的方式；而短線上的投資人應避免盲目追價，較合適的策略是在指數回測月線附近支撐時，尋找籌碼進一步沉澱後的逢低布局機會。

在海外股票基金部分，富蘭克林證券投顧指出，全球股市在歷經強勁上半年漲幅後，即將迎來第2季財報檢視，目前預估美股第2季獲利增長仍逾兩成，顯示基本面支撐強勁。整體而言，在美國穩健增長與獲利基本面，仍有利支撐風險性資產上行格局。

除了投資人較熟悉的美股，近來新興市場也受矚目。富蘭克林證券投顧分析，下半年來新興股市走勢震盪幅度加大，主要反映AI供應鏈前期漲幅較大後的評價修正，以及今年以來股價翻倍大漲的韓股去槓桿的外溢效應所牽動。若觀察過去一個月新興市場企業獲利仍進一步獲得上修，顯示股價修正並非反應基本面轉向疑慮。尤其近期數據顯示美國就業市場與通膨降溫，有助舒緩聯準會緊縮政策壓力，加上AI資本支出超級循環的結構性趨勢，都為新興市場帶來機會，短線震盪實可視為長期漲升趨勢中的良性調整。