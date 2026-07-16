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6月基金定期定額金額創單月新高 上半年合計近400億元進場穩市

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
最新數據顯示，6月向國內投信業者定期定額申購基金的總扣款金額，創單月新高，飆破83億元。示意圖。聯合報系資料照
最新數據顯示，6月向國內投信業者定期定額申購基金的總扣款金額，創單月新高，飆破83億元。示意圖。聯合報系資料照

6月股市上沖下洗，加權指數最高和最低點落差逾6,000點，台股震盪之餘，反而吸引穩健資金進場逢低布局。最新數據顯示，6月向國內投信業者定期定額申購基金的總扣款金額，創單月新高，飆破83億元，累計上半年達近400億元。

根據投信投顧公會統計的基金市場定期定額數據，去年12月單月扣款金額重返50億元大關後，今年上半年僅2月單月扣款金額曾小幅下滑至48.8億元，隨後又迅速反轉向上。法人分析，可能與2月遇農曆春節、228連假有關。

根據統計，上半年整體基金市場定期定額扣款金額共397.8億元，其中統一投信市占超過兩成，拿走近85億元。其次是國泰投信，累計金額60.6億元，第三名為安聯投信的45.7億元。

觀察上半年定期定額榜單，扣款金額最高的前20名基金中，統一投信占了六檔，包含統一奔騰基金、統一黑馬基金、統一全天候基金、統一大滿貫基金、統一台灣動力，都是定期定額榜單上的常客；此外，布局海外市場的統一全球新科技基金在榜內，是前20名排行榜中相對罕見的海外股票型基金。

台股 基金

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