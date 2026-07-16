市場愈震愈敢買！20世代申購暴增82% 「鉅亨買基金」6月申購逾200億

6月全球股市受地緣政治、通膨及利率政策不確定性影響，波動明顯加劇，但震盪反而催生投資人更勇於進場。根據「鉅亨買基金」統計，平台6月申購金額突破200億元，刷新歷史單月新高。其中，台股基金成為吸金主力；更值得注意的是，20至29歲年輕族群逆勢進場最為積極，6月申購金額及申購人數的成長幅度，雙雙居各年齡層之冠，顯示市場震盪正成為新世代加速累積資產的重要契機。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，6月的申購數據反映三項值得關注的市場現象。第一，市場震盪並未讓資金退場，反而持續流向股票型基金；第二，台股基金依舊是投資人最具信心的核心配置，吸引超過半數申購資金投入；第三，年輕世代投資觀念逐漸成熟，不再等待市場回穩才進場，而是善用震盪分批布局，顯示長期且紀律地投資已逐漸成為新世代的主流理財方式。

從整體申購結構觀察，資金流向已充分反映投資人對後市仍抱持信心。6月境內基金申購金額占整體74%，遠高於境外基金26%；若以基金類型區分，股票型基金更占整體申購金額高達86%，平衡型基金約10%，債券基金僅約3%。張榮仁分析，面對短期市場波動，多數投資人並未轉向保守型商品，而是選擇持續布局股票資產，反映市場已逐漸建立「逢震盪、分批買」的投資思維，而非因短線修正輕易離場。

其中，台股基金無疑是6月最受青睞的投資焦點。統計顯示，台股基金單月申購金額占整體申購比重達54%，張榮仁表示，AI、高效能運算及半導體供應鏈等長期產業趨勢持續帶動企業獲利成長，加上台灣企業在全球科技供應鏈的競爭優勢，使投資人在市場修正期間仍願意優先加碼台股基金。

年輕世代更成為這波資金回流市場的重要新力量。雖然50至59歲仍是市場資金主力，6月申購金額居各年齡層之冠，但若與今年前五個月平均相比，20至29歲族群的申購金額成長約82%、申購人數增加40%，兩項增幅皆為所有年齡層最高，且多以定期定額方式投入。