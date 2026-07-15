台股基金今年績效勝過ETF 關鍵原因在此

台股2026年氣勢如虹，不僅市值躍居全球第四大市場，上半年漲幅更僅次於南韓股市及費城半導體指數，展現AI產業鏈帶動下的強勁動能。在這波行情中，台股基金與主動式台股ETF普遍繳出亮眼成績，其中台股基金整體表現更略勝一籌。「鉅亨買基金」表示，隨著AI需求持續推升出口與企業獲利，台股長期多頭格局可望延續，建議投資人趁市場震盪之際，透過台灣股票基金或台灣中小型股票基金參與長線成長機會，並搭配逢低加碼機制，提升長期投資效率。

根據理柏環球資料統計，今年上半年台灣中小型股票基金平均報酬率達97.8%，居各類台股投資工具之冠，台灣股票基金平均報酬率亦達85.2%，近兩年快速發展的主動式台股ETF平均報酬則為75.9%，三者皆優於台灣加權指數60.3%的漲幅。進一步觀察，129檔台灣股票基金及16檔台灣中小型股票基金中，高達133檔績效超越大盤，其中更有32檔報酬率突破100%；相較之下，主動式台股ETF則有8檔打敗大盤。

台股基金績效略勝一籌的關鍵，除了仰賴經理人的選股能力外，持股揭露制度也是一項重要優勢。「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，台股基金每月僅揭露前十大持股，基金持股具有較高隱蔽性，可有效降低市場跟單、模仿或搶先布局可能性，讓經理人能依投資邏輯完成布局，不易因資訊過早曝光而影響交易成本與投資成效，因此更有機會發揮主動管理價值，創造優於大盤的超額報酬。

張榮仁表示，支撐台股長線走勢的關鍵，仍是AI驅動下出口與企業獲利持續成長，台灣有機會迎來第二次經濟奇蹟。回顧第一次經濟奇蹟期間，台灣經濟成長率一度逼近10%，股市年均漲幅達23.1%；如今AI龐大需求正快速轉化為出口動能，截至5月，台灣近一年機械與電機設備出口金額已達6,246億美元，年增率逼近60%，顯示AI產業鏈仍處於高速成長階段。從歷史經驗來看，出口增長往往領先企業獲利改善，意味著台股企業每股盈餘仍有持續上修空間，基本面可望持續支撐股市表現。

面對近期的高檔劇烈震盪，張榮仁認為，在台股長期多頭趨勢下，投資人不必執著於短期高低點，而應透過台股基金參與產業輪動與選股優勢，並以紀律化方式累積部位。若擔心一次投入面臨市場震盪風險，可善用「鉅亨超底王」機制，預先設定加碼條件，當市場回檔時自動分批加碼，降低追高風險，同時提高低檔布局效率，在AI帶動的長線成長趨勢下，更有機會掌握下一波台股多頭行情。