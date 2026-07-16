做多半導體共識度高 相關交易擁擠度82%史上新高

美銀美林7月經理人調查顯示，經理人看多情緒升溫，主要受到全球經濟繁榮、AI資本支出續強及聯準會（Fed）政策可能不如預期鷹派所帶動。經理人現金水位為2月以來最低，「做多全球半導體」擁擠度高居82%創歷史新高。

調查於本月2-9日進行，對象為181名經理人，共管理4,840億美元資產。調查顯示，現金水位自前一個月的4.1%下滑至3.6%，為今年2月以來最低，現金水位低於4%也觸發賣出訊號。

就總體經濟前景而言，預期會軟著陸的經理人比率從47%下滑至39%，預期硬著陸的比率也從5%下滑至歷史低點2%；淨4%的經理人預期未來12個月全球通貨膨脹將下降，相較6月淨45%預期通膨上升出現大幅反轉，且為2025年1月以來最低的通膨預期。

在油價預估方面，47%經理人預期今年底布蘭特油價落在每桶70-80美元。依加權平均計算，經理人預期年底油價約71美元，較6月預估的86美元大幅下調17%。

當問及Fed政策動向時，83%的經理人預期Fed不會在11月美國期中選舉前升息，僅14%認為會升息；至於未來12個月，36%的經理人預估Fed至少升息一次，29%則預期政策維持不變。

至於最令人擔憂的三大尾端風險，則是AI（認同此情況的經理人比率達45%）、第二波通膨（認同比率為26%）、債券殖利率無序攀升（認同比率為14%）。在擁擠交易方面，「做多全球半導體」以82%的歷史新高位居第一，「做多科技七雄」與「做多美元」分列二、三名。不過，經理人對AI產業基本面仍維持偏多看法，61%預期2026年不會有AI超大規模雲端服務商宣布削減資本支出。

在資產配置方面，全球股票的配置從上月的淨38%加碼上升至淨42%加碼，其中，美股配置由淨17%加碼上揚至淨24%加碼，但新興股市由淨42%加碼下滑至淨32%加碼，科技類股配置由淨26%加碼回落至淨18%加碼。至於債券配置比重，則由淨42%減碼下滑至淨34%減碼。

富蘭克林投顧表示，美股基本面仍健康，但現金水位偏低，突顯短線仍須留意獲利了結與部位反轉風險。建議核心部位首選美國及新興市場平衡型基金，股票看好科技、生技、公用事業、美國小型股及日本股票型。