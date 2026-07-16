聽新聞
0:00 / 0:00

下半年投資 四亮點吸睛

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

2026年上半年金融市場以驚驚漲走勢熱鬧收關，邁入下半年，股市行情是否還有續航空間？投資人又該如何掌握投資契機？根據基富通證券最新公布的市場熱度調查數據顯示，基金經理人普遍維持審慎樂觀態度，並且看好科技、台股、美股亞太股票四大投資亮點。

基富通近期訪查國內八家知名基金公司，並出具2026下半年市場熱度排行報告，結果顯示，受訪機構一致看好科技產業的投資機會；其次是台股，獲得六家業者的認同；接著是美股與亞太股票，均獲得四家業者青睞。彙整受訪基金公司看法，AI人工智慧的商業化應用已由早期的基礎建設期，進入實質獲利變現階段，從上游半導體如IC設計、晶圓代工，到下游的伺服器組裝與雲端服務供應商，業績能見度皆相當明朗，將持續推動新一輪的科技產業的投資浪潮。

台股與全球科技供應鏈緊密黏合，在這次調查中獲得高度共識。受訪機構看好台股具備成長性與結構性雙題材支持，除在全球AI供應鏈中扮演不可或缺的關鍵角色外，內資結構的轉變與ETF帶來的資金池效應，提供股市強健的支撐動能。

業者也認為，美股作為全球創新企業的領頭羊，美國科技巨頭的資本支出持續增加，成為支撐整體股市信心的重要基石。至於同樣掌握半導體等AI供應鏈的南韓、日本等亞太科技業，也將同步受惠。

除熱門的股票資產外，受訪機構對於固定收益與多元平衡型資產同樣抱持正面看法。隨著主要國家央行利率政策逐漸明朗，部分機構指出，投資等級債的殖利率仍有相當吸引力，不僅能提供穩定現金流，在全球地緣政治與經濟波動之際，還能發揮良好的防禦價值。

基富通證券指出，面對高波動的市場環境，投資人應留意個人的風險承受度，避免過度重押單一資產。透過定期定額，再搭配低檔加碼策略適度分散進場時點。

美股 亞太 半導體

延伸閱讀

台股ETF除息秀開鑼 四檔平均年化配息率逾15%最吸睛

多重資產基金 攻守兼備

下半年投資教戰／摩根：跨區域跨配置資產

兆豐證祭台、美股投資優惠

相關新聞

做多半導體共識度高 相關交易擁擠度82%史上新高

美銀美林7月經理人調查顯示，經理人看多情緒升溫，主要受到全球經濟繁榮、AI資本支出續強及聯準會（Fed）政策可能不如預期鷹派所帶動。經理人現金水位為2月以來最低，「做多全球半導體」擁擠度高居82%創歷史新高。

下半年投資 四亮點吸睛

2026年上半年金融市場以驚驚漲走勢熱鬧收關，邁入下半年，股市行情是否還有續航空間？投資人又該如何掌握投資契機？根據基富通證券最新公布的市場熱度調查數據顯示，基金經理人普遍維持審慎樂觀態度，並且看好科技、台股、美股與亞太股票四大投資亮點。

半導體、科技題材受青睞 美科技股商品買氣旺

美股本周進入第2季財報旺季，市場聚焦科技龍頭獲利表現及AI投資動能是否延續。搭配美國CPI降溫，多項關鍵事件將成為牽動後市的風向球。根據集保結算所統計，7月以來受益人數維持正成長的美股ETF，以半導體及科技主題最受投資人青睞。

可因應Fed政策不明局勢！非投等債 投資人新歡

美聯準會（Fed）6月維持利率不變，不過委員內部對於政策利率基本上存在分歧，加上近期美伊衝突再度升溫推升油價，都令市場更難以臆測聯準會政策方向，也因此存續期間偏短的非投等債、短天期債也相對受到市場關注。

6月以來…11檔新兵報到

6月以來，投信業者已發行11檔新ETF，其中海外ETF占了六檔，台股ETF則有五檔。統計這些ETF新兵上市以來，包括群益S&P500（009823）、群益美國科技巨頭、主動第一金優股息，昨（15）日都高於發行價；報酬前五名中，有三檔是美股ETF。

主動式台股基金 吸金

受惠AI與半導體相關科技題材，台股年初迄今漲幅大致維持在六成附近；即便面臨漲多與評價壓力而呈現高檔震盪格局，但人氣不減，買盤也不再鍾情主動式台股ETF，主動式台股基金人氣續旺，6月淨申購金額居冠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。