下半年投資 四亮點吸睛

2026年上半年金融市場以驚驚漲走勢熱鬧收關，邁入下半年，股市行情是否還有續航空間？投資人又該如何掌握投資契機？根據基富通證券最新公布的市場熱度調查數據顯示，基金經理人普遍維持審慎樂觀態度，並且看好科技、台股、美股與亞太股票四大投資亮點。

基富通近期訪查國內八家知名基金公司，並出具2026下半年市場熱度排行報告，結果顯示，受訪機構一致看好科技產業的投資機會；其次是台股，獲得六家業者的認同；接著是美股與亞太股票，均獲得四家業者青睞。彙整受訪基金公司看法，AI人工智慧的商業化應用已由早期的基礎建設期，進入實質獲利變現階段，從上游半導體如IC設計、晶圓代工，到下游的伺服器組裝與雲端服務供應商，業績能見度皆相當明朗，將持續推動新一輪的科技產業的投資浪潮。

台股與全球科技供應鏈緊密黏合，在這次調查中獲得高度共識。受訪機構看好台股具備成長性與結構性雙題材支持，除在全球AI供應鏈中扮演不可或缺的關鍵角色外，內資結構的轉變與ETF帶來的資金池效應，提供股市強健的支撐動能。

業者也認為，美股作為全球創新企業的領頭羊，美國科技巨頭的資本支出持續增加，成為支撐整體股市信心的重要基石。至於同樣掌握半導體等AI供應鏈的南韓、日本等亞太科技業，也將同步受惠。

除熱門的股票資產外，受訪機構對於固定收益與多元平衡型資產同樣抱持正面看法。隨著主要國家央行利率政策逐漸明朗，部分機構指出，投資等級債的殖利率仍有相當吸引力，不僅能提供穩定現金流，在全球地緣政治與經濟波動之際，還能發揮良好的防禦價值。

基富通證券指出，面對高波動的市場環境，投資人應留意個人的風險承受度，避免過度重押單一資產。透過定期定額，再搭配低檔加碼策略適度分散進場時點。