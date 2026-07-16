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半導體、科技題材受青睞 美科技股商品買氣旺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美股本周進入第2季財報旺季，市場聚焦科技龍頭獲利表現及AI投資動能是否延續。 法新社
美股本周進入第2季財報旺季，市場聚焦科技龍頭獲利表現及AI投資動能是否延續。 法新社

美股本周進入第2季財報旺季，市場聚焦科技龍頭獲利表現及AI投資動能是否延續。搭配美國CPI降溫，多項關鍵事件將成為牽動後市的風向球。根據集保結算所統計，7月以來受益人數維持正成長的美股ETF，以半導體及科技主題最受投資人青睞。

富邦NASDAQ ETF（00662）經理人王辰方表示，企業獲利與財測將是市場檢視AI投資熱潮是否延續的重要依據，若財報表現優於預期，美股科技股仍有機會延續多頭格局。

觀察近一季績效，以兆豐洲際半導體、國泰費城半導體分別有49.5%、 42.7%的漲幅，表現出色。顯示隨著財報旺季展開及AI長線趨勢持續發酵，資金持續回流美股科技ETF，投資人仍看好大型科技企業中長期成長潛力。

根據FactSet最新報告，美股第2季財報可望再次驗證科技產業強勁獲利動能。預估S&P500資訊科技類股第2季獲利年增率達63.3%，不僅遠高於整體S&P500企業23.6%的獲利成長，更僅次於能源類股，反映AI投資仍是推升企業獲利的主要引擎。

同時，3月底以來資訊科技類股整體EPS預估已上修10%，84%的科技企業獲分析師調高獲利預估，記憶體、AI晶片及伺服器供應鏈持續扮演成長主力。

王辰方指出，目前已有62家S&P 500企業發布第2季正向EPS展望，其中高達44家來自資訊科技產業，占比超過七成，顯示企業對AI需求、雲端建置及數位轉型支出仍深具信心，有助支撐美股科技股後市表現。

王辰方建議，在AI長期成長趨勢未變、企業獲利持續改善下，美股科技股仍是全球股市最具競爭力的核心資產。面對財報公布期間可能帶來的短線波動，投資人可採取定期定額或分批布局策略，以追蹤NASDAQ 100等大型科技龍頭的市值型ETF作為核心配置，再搭配半導體等主題型ETF提高AI產業參與度。

兆豐洲際半導體ETF經理人詹佳峯表示，半導體基本面並未改變，不論是輝達的次世代晶片、博通的網路通訊晶片，還是各大雲端服務供應商（CSP）持續追加的資本支出，都顯示半導體大廠的獲利能見度極高。只要基本面沒有翻空，市場因觀望財報或利多出盡的技術性回檔，就是長期結構性布局的最好買點。

科技股 商品 美股

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