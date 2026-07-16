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可因應Fed政策不明局勢！非投等債 投資人新歡

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美聯準會（Fed）6月維持利率不變，不過委員內部對於政策利率基本上存在分歧，加上近期美伊衝突再度升溫推升油價，都令市場更難以臆測聯準會政策方向，也因此存續期間偏短的非投等債、短天期債也相對受到市場關注。路透
美聯準會（Fed）6月維持利率不變，不過委員內部對於政策利率基本上存在分歧，加上近期美伊衝突再度升溫推升油價，都令市場更難以臆測聯準會政策方向，也因此存續期間偏短的非投等債、短天期債也相對受到市場關注。路透

美聯準會（Fed）6月維持利率不變，不過委員內部對於政策利率基本上存在分歧，加上近期美伊衝突再度升溫推升油價，都令市場更難以臆測聯準會政策方向，也因此存續期間偏短的非投等債、短天期債也相對受到市場關注。

觀察投信發行的債券ETF在7月以來表現，共21檔產品繳出正報酬，若再進一步選取交易熱絡的前十名產品，清一色為非投等債ETF與短天期投等債、公債ETF，皆為存續期間短的產品。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰表示，儘管近期市場雜音頻傳，但經濟方面並未出現衰退跡象，企業基本面與信用體質仍保持穩健水準，非投等債除具備較高的息收保護力，其存續期間較短，因此在企業獲利持續向好的支持下、違約率處在低位下，非投等債的高票息特性料持續吸引尋求收益的資金配置，表現仍值得留意。

群益ESG投等債0-5 ETF經理人呂汶芳指出，中東地緣衝突尚未落幕，油價波動也為通膨增添壓力，加上聯準會官員談話立場偏鷹，令市場對今年降息空間的期待降溫，不過短天期投等債享有高信評與高流動性優勢，在當前市場不確定性尚存之下，適合資金停泊並提供一定之收息，適度配置相關ETF有助於強化投資組合防禦力。

台新美國非投等債ETF研究團隊表示，在「高利率、高震盪」的環境下，債券的「存續期間」成為投資勝負的關鍵。存續期間代表債券價格對利率變動的敏感度，非投資等級債券的到期天期通常較短，平均存續期間明顯低於傳統投資等級債或政府公債，當市場利率發生波動時，非投資等級債券的價格影響相對較小。

Fed 群益

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