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6月以來…11檔新兵報到

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

6月以來，投信業者已發行11檔新ETF，其中海外ETF占了六檔，台股ETF則有五檔。統計這些ETF新兵上市以來，包括群益S&P500（009823）、群益美國科技巨頭、主動第一金優股息，昨（15）日都高於發行價；報酬前五名中，有三檔是美股ETF。

群益S&P500經理人謝明志指出，美股在企業獲利方面，其成長動能由營收成長與毛利擴張共同推動，市場也上調今年S&P500成分股的盈餘年增率，且獲利表現不只侷限於科技成長股，還擴散至更多產業，這也讓股市結構更為健康，資金輪動更加均衡，有助為美股表現提供堅實基礎。

群益美國科技巨頭ETF經理人李晉含表示，隨著代理AI時代來臨，算力需求全面爆發，CPU重要性同步提升，帶動全球半導體設備相關支出持續攀升，而對於AI需求展望持續樂觀，不僅讓現任美國科技巨頭持續為市場關注，由AI應用拓展所引發的外溢效果也為其他科技潛力巨頭帶來表現空間。

像是AI決策系統、資安防護、資料中心等，相關ETF更是投資人可多加運用，掌握美國科技成長行情、卡位AI兆元商機的投資利器。

對於美股後市看法，台新標普500 ETF研究團隊認為，未來一到兩個月總經干擾仍在，且累積的雜音與賣壓也會增加，將造成美股易有較大或意外波動，唯在基本面強勁支撐下，美股進行健康修正後投資價值大幅提升，建議逢低分批布局美股ETF或定期定額長線持有，以避免追高殺低，錯過長線漲升行情。

台新標普500 ETF研究團隊指出，隨著企業營運槓桿改善、AI導入帶來的降本增效，以及稅改與寬鬆貨幣、監管環境等政策組合支撐，將推動美股企業2026年EPS優於市場預期，可望為美股帶來下檔支撐。

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6月以來…11檔新兵報到

6月以來，投信業者已發行11檔新ETF，其中海外ETF占了六檔，台股ETF則有五檔。統計這些ETF新兵上市以來，包括群益S&P500（009823）、群益美國科技巨頭、主動第一金優股息，昨（15）日都高於發行價；報酬前五名中，有三檔是美股ETF。

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