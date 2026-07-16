主動式台股基金 吸金

受惠AI與半導體相關科技題材，台股年初迄今漲幅大致維持在六成附近；即便面臨漲多與評價壓力而呈現高檔震盪格局，但人氣不減，買盤也不再鍾情主動式台股ETF，主動式台股基金人氣續旺，6月淨申購金額居冠。

根據投信投顧公會統計，6月主動式台股基金淨申購金額以415.99億元位居所有主動式基金之冠、其次是跨國主動式ETF的228.3億元，主動式台股ETF則以淨申購150.34億元退居第三。

值得注意的是，在主動式台股基金部分，若就公司別來看，前五大規模中，到今年6月底安聯投信持續保持成長態勢並以4778.45億元居冠，旗下三檔主動式台股基金規模6月單月淨申購達272.46億元、亦居所有主動式台股基金之冠。

再進一步觀察主動式台股基金前十大，可以發現，6月榜單與5月相同、但規模上前五大仍在高檔震盪格局中逆勢成長、申贖金額則以安聯投信旗下三檔台股基金全數淨申購最為亮眼，其中，安聯台灣科技基金規模不但站上3,000億元、6月單月淨申購也逾250億元；主動式台股基金規模第二大的安聯台灣大壩基金規模逼近千億元。

安聯投信表示，伴隨美股最大規模募資啟動，又有財報題材加持，挹注科技股買氣，帶領台股與美股挑戰新高，主動式台股基金與科技相關主題主動式ETF人氣顯著增溫，交投熱絡。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，近期台股維持大型區間震盪整理格局，市場聚焦於重量級企業法說會、第2季財報表現以及美國通膨數據等重要變數。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，儘管近期市場波動加劇，但台股基本面並未出現明顯轉折訊號。目前不僅未見庫存堆積問題，部分企業甚至維持低庫存甚至零庫存水位，終端需求也未出現快速降溫現象，企業獲利預估同樣未見下修。