基富通市場續航力調查：基金經理人看好4大投資亮點

台股下半年，大盤指數高檔震盪，季線暫成下檔支撐，股市行情是否還有續航空間？基富通證券調查基金經理人看法，普遍維持審慎樂觀態度，並且看好「科技」、「台股」、「美股」與「亞太股票」4大投資亮點。

三大法人中，外資、自營商維持大賣台股基調。基富通近期訪查國內8家知名基金公司，並做成「2026下半年市場熱度排行」報告，結果顯示，受訪機構一致看好「科技產業」的投資機會，其次是台股，獲得6家業者的認同，再來則是美股與亞太股票，均獲得4家業者青睞。

受訪基金公司表示，AI人工智慧的商業化應用已由早期的基礎建設期，進入實質獲利變現階段，從上游半導體如IC設計、晶圓代工，到下游的伺服器組裝與雲端服務供應商，業績能見度皆相當明朗，將持續推動新一輪的科技產業的投資浪潮。

基富通指出，台股與全球科技供應鏈緊密黏合，在本次調查中獲得高度共識。受訪機構看好台股具備成長性與結構性雙題材支持，除了在全球AI供應鏈中扮演不可或缺的關鍵角色外，內資結構的轉變與ETF帶來的資金池效應，提供股市強健的支撐動能。

業者也認為，美股作為全球創新企業的領頭羊，美國科技巨頭的資本支出持續增加，成為支撐整體股市信心的重要基石。同樣掌握半導體等AI供應鏈的南韓、日本等亞太科技業，也將同步受惠。

除了熱門的股票資產外，受訪機構對於固定收益與多元平衡型資產同樣抱持正面看法。基富通指出，隨著主要國家央行利率政策逐漸明朗，部分機構認為投資等級債的殖利率仍有相當吸引力，不僅能提供穩定現金流，在全球地緣政治與經濟波動之際，還能發揮良好的防禦價值。