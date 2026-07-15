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本月來大盤狂震逾3,600點沒在怕！台股基金有底氣

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

截至15日盤中為止，台灣加權指數本月以來高低點差距3,639點區間大幅震盪，市場擔憂AI科技需求放緩，尤其台股常受國際市場影響波動，而台股基金老品牌經歷多個股市多空循環，能精準判斷企業長線價值。

台股歷經2026上半年漲幅59.2%，雖市場對AI資本支出有疑慮，但對AI硬體轉向商用遠景更有信心，反映在台股基金應付多變市場績效有目共睹，觀察投信投顧公會/國內一般股票型基金近半年平均績效88.25%，更勝1.4倍加權指數漲幅。

依投信投顧公會/國內一般股票型共136檔基金近6個月平均績效達88.25%，若是台股長青基金績效更是可圈可點，舉例十檔成立超過10年的台股基金，居首的基金績效近半年達90.25%。

綜合貝萊德大中華區投資策略師陸文杰、貝萊德智庫經濟學家蔣天嬌表示，亞太區正處於全球 AI供應鏈的核心位置。台灣擁有晶圓代工、先進封裝與伺服器供應鏈，韓國在高頻寬記憶體（HBM）具備領先優勢，都是全球 AI 建置不可或缺的一環。

事實上，AI 所創造的價值往往集中於特定企業及產業鏈，在台灣、韓國等 AI 相關市場表現強勁後，AI 投資布局正從最擁擠的硬體領域，逐步轉向掌握稀缺資源的關鍵受惠領域，包括實體 AI 等相關機會。

台中銀大發基金研究團隊指出，考量全球雲端巨頭（CSPs）資本支出持續上修，反映在電子出口、接單攀升，科技產業的庫存週期與AI需求，為大盤指數行情動能之一。

投資選股上，台中銀大發基金研究團隊再指出，考量全球雲端巨頭（CSPs）對AI科技投資不斷增加，100-150家台灣AI供應鏈拉貨動能強勁，最新5月出口增幅51.7%連續31個月正成長，故投資選股將從中找尋資通訊與電子品相關企業受益者，例如ABF載板PCB（印刷電路板）、銅箔基板、AI ASIC客製化晶片等族群。

台股基金

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