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生技基金 投資時點到

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

全球生技併購熱潮延燒，帶動生技產業投資題材升溫。截至今年6月底，全球生技併購案已達23件，總交易金額約940億美元，逼近去年全年水準。法人指出，大型藥廠積極補強新藥管線，有望推升創新藥與生技族群評價，也為生技基金後市增添投資契機。

隨著個人化醫療、創新藥開發與先進技術應用持續擴大，根據Precedence Research預估，全球生技市場規模將由2025年1.77兆美元成長至2035年6.34兆美元，年複合成長率約13.61%。

另外，觀察近周生技相關基金績效表現，包括：安聯全球生物科技漲3.6%、百達生物科技漲2.9%、富蘭克林華美生技漲2.5%、施羅德環球醫療創新股票漲1.8%、富蘭克林華美全球醫療保健漲1.76%、安聯全球生技趨勢漲1.7%、台新全球生技醫療漲1.58%、百達長壽樂活漲1.54%、玉山全球醫療生化漲1.4%、群益全球關鍵生技漲1.0%。值得注意的，若拉長至近月觀察，包括：富蘭克林華美生技漲21.9%、百達生物科技漲20.1%、安聯全球生技趨勢漲20.1%、安聯全球生物科技漲19.3%、富蘭克林華美全球醫療保健漲18.5%、台新全球生技醫療漲17.6%、玉山全球醫療生化漲14.8%、群益全球關鍵生技漲11.5%等，皆達雙位數以上。

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