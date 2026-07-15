五大商社、大型藍籌股獲利展望正向 日股商品擁長線利多

受地緣政治風險升溫影響，國際油價一度飆升近10%，拖累美股四大指數全面收黑，昨（14）日亞洲股市也走低。投信法人表示，市場關注聯準會是否延後降息甚至重啟升息，短線投資氣氛趨於保守，日股中評價相對偏低的族群吸引資金進駐，可以日股ETF介入。

法人指出，美伊衝突升溫帶動油價短線急漲，市場先前憂心恐衝擊日本商社於中東地區的供應鏈布局，但由於相關業務占整體營收比重有限，實際影響相對溫和。日本五大商社年初評價快速提升後，近期隨股價修正已回到較為合理的區間，加上多數商社財務結構穩健、槓桿水準維持低檔，未來在提高股利發放及執行庫藏股等股東回饋政策方面，仍具備進一步提升空間。

市場預估，在資源開發、電力基礎建設及股東回饋等多重題材支撐下，日本五大商社獲利展望仍可望維持正向成長。近期股價回檔主要反映資金輪動影響，並非基本面轉弱。隨全球電力基礎建設升級，以及AI產業需求持續擴張，鐵礦、銅礦與化肥等資源產品需求增溫，商社核心業務成長動能可望延續。

高盛預估，至2030年，電網與電力基礎建設投資將貢獻全球超過六成的銅需求增量。然而，銅礦供給端卻因礦場開採深度增加、新礦開發速度有限等因素受到制約，市場供需缺口有望進一步擴大，推升銅價長期表現。

中信日本商社ETF（00955）經理人辛忠駿表示，在供不應求的市場環境下，銅價近一年已上漲約40%。日本五大商社中，除伊藤忠商事較專注於非資源型業務外，三菱商事、三井物產、丸紅及住友商事均已完整布局銅礦上游供應鏈，因此銅價上漲將有助於相關企業獲利成長，挹注整體表現。

日經指數近期遭遇獲利回吐壓力，不過，整體內資與國際長線資金對日本大型藍籌股的配置意願仍強勁。復華日本龍頭ETF為少數7月維持正報酬的ETF，追蹤的指數高度聚焦具備全球競爭力的龍頭。指數本身篩選具有「寬廣護城河」與「高海外營收」的企業（如索尼、豐田、大商社）。這類大型藍籌股海外獲利穩定，在日圓匯率相對震盪的環境下，仍是長線資金避風港。