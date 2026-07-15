聯博投資教戰／00404A掌握選股節奏

台股進入高檔震盪整理格局，聯博投信副總經理林炳魁表示，市場在前波強勁反彈後，短線獲利了結賣壓浮現，加上第2季財報與法說會陸續登場，投資人態度轉趨審慎，使市場波動升溫。

不過，林炳魁從整體市場結構觀察，資金並未全面撤離，而是持續流向具備產業競爭優勢與獲利能見度的大型企業，顯示投資人對台灣企業中長期成長動能仍維持正面看法。

林炳魁指出，最近市場呈現大型股優於中小型股、金融優於大盤、半導體優於多數電子族群的輪動格局，顯示此次修正仍以評價與資金面調整為主，企業基本面尚未出現明顯變化。

從產業別表現來看，林炳魁表示，AI供應鏈核心代表的台灣證交所半導體類指數最近跌幅低於大盤，顯示市場對AI、高效能運算（HPC）、先進製程及先進封裝等長期成長趨勢仍抱持高度信心。

林炳魁指出，儘管部分科技股短線面臨評價修正壓力，但全球科技大廠持續擴大AI相關資本支出，為台灣半導體產業提供穩固支撐。另外，金融股成為最近市場表現較佳的族群之一。

台股成交量維持高檔、壽險投資收益改善及高股息題材持續受到市場關注，吸引資金配置兼具收益與防禦特性的金融族群，帶動金融保險類指數逆勢走揚。

展望後市，林炳魁表示，隨著第2季財報與法說會陸續展開，市場焦點將再度回到企業獲利成長與未來展望。在全球AI投資周期持續擴張、科技資本支出增加及台灣企業獲利動能穩健的背景下，半導體、AI供應鏈與金融龍頭企業仍具備長期投資價值。

以主動聯博動能50（00404A）來說，目前以AI供應鏈為核心配置，並適度布局金融及工業等受惠產業升級的優質企業，透過主動式選股靈活掌握產業輪動契機。在市場震盪加劇、投資焦點回歸企業基本面的環境下，可望兼顧長期成長與收益需求，協助投資人掌握下半年投資機會。