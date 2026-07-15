下半年投資教戰／摩根：跨區域跨配置資產

全球股市近期波動加劇，地緣政治的風險仍給通膨帶來額外壓力。摩根資產管理表示，面對波動增加的下半年，建議投資人應強化跨區域與跨資產的多元配置，建立更穩健的投資組合。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指出，美國目前通膨數據已較第2季回落，美國經濟軟著陸仍是目前最有可能的情境。此外，依據聯準會最新預測顯示，2026年美國經濟成長率可望維持在2.2%，核心PCE通膨年增率則預期由今年的3.6%逐步在2027年降到2.3%，並於2028年回到2%的政策目標附近，所以在貨幣政策方面，投資人不宜過度期待降息循環能在今年快速展開，高利率情境可能延續較長時間。

許長泰指出，雖然近期全球股市出現劇烈的波動，但AI仍是驅動全球投資市場的核心主題。儘管增速已經微幅下降，但美國的五大雲端龍頭仍持續大舉投入AI基礎建設，其資本支出規模預估將在2027年接近7,600億美元；而且不只美國，中國的大型科技企業也同步擴大投資，反映了就算市場對於AI企業變現的壓力仍在，但在全球AI競賽中維持競爭力，仍是大型科技業者願意持續投入資本支出的動力。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，面對下半年資產配置策略，建議透過股票、信用債及黃金等多元資產搭配，建構兼顧成長與防禦的投資組合，以因應未來市場可能出現的波動。

林雅慧分析，全球資產配置方面，受惠於企業獲利上修及AI相關投資需求帶動，新興市場與亞太（日本除外）股市今年來的酬表現優於成熟市場。乍看之下漲幅已高，但若從估值角度觀察，目前美國股市的本益比超過20倍，但亞洲及新興市場的估值依舊相對更合理，顯示亞太股市反而可以提供更佳的報酬機會。

針對債券市場，林雅慧表示，目前偏好中短天期且具收益吸引力的非投資等級債券。儘管目前美國非投資等級債利差僅有約312個基本點，略為低於長期平均，但企業違約率仍僅約2.7%，顯示整體信用基本面穩定。