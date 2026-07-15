下半年投資教戰／貝萊德：AI 基建後勁十足

貝萊德昨（14）日指出，從全球的視角來看，AI已成為驅動市場表現的主要關鍵。下半年可注意三大投資主題，即布局AI基礎建設、鎖定收益機會、跳脫傳統資產分類。

首先是布局AI基礎建設。貝萊德智庫經濟學家蔣天嬌指出，AI相關基礎建設正加速擴張，也使多項資源瓶頸提前浮現。貝萊德持續看好AI發展，因此維持加碼美股的觀點，並聚焦有望解決基礎建設資源供給瓶頸的相關投資機會，以參與AI成長趨勢，包括電力、電網、記憶體、晶片與資料中心等。

不過，AI所創造的價值往往集中於特定企業及產業鏈。蔣天嬌表示，在台灣、南韓等AI相關市場表現強勁後，AI投資布局正從最擁擠的硬體領域，逐步轉向掌握稀缺資源的關鍵受惠領域，包括實體AI等相關機會。因此，貝萊德原本加碼美股及新興股市，但現在對新興股市評等改成中立。

其次是收益機會。貝萊德大中華區投資策略師陸文杰指出，在政策、利率及匯率持續分化的環境下，投資人更應有跳脫區域配置的思維，聚焦具備稀缺性與長期競爭優勢的領域，掌握具持續性的收益機會。

陸文杰表示，在當前市場環境，收益率必須足以補償存續期間風險與匯率波動風險。貝萊德選擇性看好亞太當地貨幣債券，重點聚焦收益率、匯率評價與基本面三者方向一致的市場。

貝萊德持續減碼日本公債，主要反映升息風險、日本投資人對長天期債券要求更高風險補償、發債供給壓力龐大。