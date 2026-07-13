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新興債展現三大優勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

當前市場面臨股市估值差異擴大、全球利率走勢分化、景氣循環難以預測，以及人工智慧等創新科技快速發展等變化，促使投資人重新思考風險與回報來源。法人表示，在此背景下，新興市場債券憑藉具吸引力的收益水準、穩健的基本面以及分散投資效益，再度成為全球資產配置的重要焦點。

瑞銀資產管理全球新興市場與亞太固定收益主管 Shamaila Khan與瑞銀資產管理全球新興市場固定收益投資專家Sangram Jadhav出具最新報告指出，今年以來，新興市場債券累計吸引約174億美元資金流入。

儘管2026年3月因地緣政治衝突，曾出現短期資金流出，但多數績效表現優異的主動式新興市場債券基金仍持續吸引投資人資金。顯示專業投資機構對新興市場債券的長期前景仍抱持信心，並將其視為提供穩定收益與投資組合分散效果的重要來源。

從歷史績效來看，新興市場債券的投資價值同樣值得關注。若以風險調整後報酬衡量，2003年至2025年間，新興市場主權債券及企業債券的夏普比率分別達到0.83及1.16，不僅高於全球綜合債券指數，也優於全球公司債券指數。這代表投資人在承擔相對風險的情況下，新興市場債券長期創造的超額報酬效率更具優勢。

國泰投顧表示，在地緣政治風險、全球高利率與政策不確定性環境下，新興市場美元債不僅維持較高的殖利率水準；其背後主要來自三大支撐：首先，基本面結構已顯著改善，面對外部衝擊時修復速度加快，顯示市場信心提升；其次，主權信用品質持續改善，評等上調動能延續，使整體信用風險下降；最後，在高利率環境下，新興市場美元債具相對較高殖利率（約6~8%以上），提供穩定收益來源並具吸收波動能力。

新興市場 債券 瑞銀

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