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陸股發功 機器人題材熱 相關產業將成下波成長主軸

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
中國機器人產業加速邁向量產與商業化，成為市場關注焦點。人形機器人示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
中國機器人產業加速邁向量產與商業化，成為市場關注焦點。人形機器人示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

中國機器人產業加速邁向量產與商業化，成為市場關注焦點。近周陸港股轉強，相關基金表現亮眼。法人指出，陸股評價仍具吸引力，企業獲利持續改善，加上人形機器人邁向量產、AI技術快速發展，相關產業可望成為下一波成長主軸。

凱基投顧表示，中國機器人產業正邁向大規模量產與商業化的關鍵點。機器人生產原材料成本預計下降，供應鏈產能將提升。此外，長三角與珠三角是大陸兩大經濟重鎮，目前已形成全垂直整合價值鏈，人型機器人在工業製造與醫療照護等不同領域將加速量產與落地應用，陸股中的機器人個股可望受惠。

觀察近周陸港股相關基金績效表現，包括富達中國內需消費漲4.9%、歐義銳榮中國股票漲4.59%、GAM Star中華股票漲4.51%、安聯中國股票漲4.4%、安聯香港股票漲4.2%、富達中國聚焦漲4.0%、富蘭克林坦伯頓大中華漲3.9%、景順中國新世代漲3.7%、先機中國漲3.6%、永豐滬深300紅利指數漲3.3%，陸港股相關境外基金表現強勢。

美國投行摩根士丹利（大摩）預計，今年大陸人形機器人銷量將增長133％至2.8萬台， 較之前預測的1.4萬台翻一倍，而應用環境驗證持續拓展，包括工業、商業服務、醫療、家庭等。 此外，大摩也預計大陸今年機器人生產原材料成本預計下降16％，主要受惠供應鏈產能提升。

綜合景順大中華股票主管張啓廉、安聯投信表示，陸股整體評價仍具吸引力，相較美股有明顯折價，且企業獲利基本面持續改善。在AI及大型語言模型領域，逐漸成為陸股的重要結構性主題。隨著技術進步，中國與全球領導者差距正在縮小，本土模型在複雜推理與程式編寫任務上表現強勁，並在速度、部署效率及代理型應用方面具優勢。更重要的，這些進展是在顯著較低的開發與部署成本下實現，使得大陸AI模型在成本效益上優於西方同業，逐步成為全球AI版圖中的重要參與者。

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