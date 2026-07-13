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美股基金資金回流了 後市聚焦財報季、通膨數據

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
美股將迎來第2季財報季與通膨數據兩大關鍵考驗，市場關注企業獲利表現及聯準會降息預期能否明朗。法新社
美股將迎來第2季財報季與通膨數據兩大關鍵考驗，市場關注企業獲利表現及聯準會降息預期能否明朗。法新社

美股將迎來第2季財報季與通膨數據兩大關鍵考驗，市場關注企業獲利表現及聯準會降息預期能否明朗。投信法人表示，AI投資動能與企業獲利是支撐美股的重要利多，帶動美股基金近周表現穩健，資金重新轉為淨流入，後續則觀察財報與通膨數據的影響。

本周美股市場焦點聚焦財報季與通膨數據。美國金融股將於本周二率先揭開財報季序幕，AI供應鏈方面，艾司摩爾（ASML）與台積電則分別於本周三、周四公布財報。此外，美國6月CPI通膨數據也將出爐，若通膨隨油價回落而降溫，有望支撐美股延續中長期多頭格局。

事實上，美國科技股再度成為市場資金關注焦點。根據EPFR統計，統計2日至8日止近一周，全球股票型基金資金流向顯示，美國股票基金重新轉為淨流入，並以250.96億美元淨流入金額高居各市場之冠。

另外，觀察近周美股相關基金績效表現，包括：富蘭克林高科技漲3.1%、PGIM Jennison美國成長漲2.6%、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國機會漲2.55%、瑞銀（盧森堡）美國增長股票漲2.53%、法巴美國增長股票漲2.52%、駿利亨德森美國40漲2.33%、威廉博萊美國大型成長漲2.24%、安盛投資管理美國股票漲2.23%、美盛凱利美國大型公司成長漲2.1%、富達基金－美國股票漲1.8%。

富蘭克林證券投顧表示，觀察第2季美股財報展望，預計史坦普500指數企業獲利將成長24.4%，隨美國 6月非農就業報告大幅放緩，市場正密切觀察全球經濟是是否面臨更深層的需求疲軟，短期仍需留意漲多賣壓湧現下的波動風險。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍表示， 近期市場焦點主要圍繞在中東局勢變化、美國通膨數據、科技企業資本支出成長動能，以及市場對財報季即將揭幕的獲利表現與展望預期。

此外，史上最大規模海外科技企業赴美上市，也進一步牽動市場情緒與資金流向。

當前市場雖維持高檔震盪格局，但AI持續帶動龐大算力需求，促使資金大量投入資料中心建設，帶動半導體、設備供應商、記憶體、電力設備、公用事業及電網等相關產業受惠。在需求強勁且供給相對有限的環境下，相關產業仍具成長動能。

美股 通膨 艾司摩爾

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