台積法說行情 法人關注

美伊衝突再起，外資連續三周賣超台、韓等新興亞股。今年以來在新興亞股中，台股遭外資賣超金額僅次於南韓。

不過，韓股及台股雖然最近高檔震盪，但今年以來漲幅仍高達61.5%、56.6%，在全球主要股市中仍居前列，法人密切關注晶圓龍頭大廠台積電法說行情。

中國信託台灣活力基金經理人徐啟葳表示，AI基本面仍強勁，外資也將台股由「中立」升評至「增持」，加權指數目標由45,000 點上調至51,000點，主因正是AI帶動2026~2028年獲利上修。短線指數可能以盤代跌，投資人操作上宜採逢回布局策略，持續聚焦具基本面的AI主流股。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期修正主要來自技術面與籌碼面調整，而非基本面轉弱所致，預期短期仍將維持區間震盪格局。目前不僅未見庫存堆積問題，部分企業甚至維持低庫存甚至零庫存水位，終端需求也未快速降溫，企業獲利預估同樣未見下修。

越南今年以來仍有正報酬，與台韓一樣無視於外資賣超。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南政府已定調衝刺全年10%的高成長目標，並將全年通貨膨脹率控制在4.5%以內。隨著下半年政府加速基礎建設投放，將有助於資金流動。另外，9月越股將迎來新興市場升級題材，成為市場觀察重點，預估大型集團股較受到新資金青睞。

外資連續四周回補印度。群益印度中小基金經理人向思穎表示，印度整體經濟表現平穩，且政府穩定盧比匯價政策持續發酵，有利外資回流，補漲行情可期。產業配置上，印度政府越發重視自主安全重要性，可留意能源、國防、數位基建相關類股。今年以來，外資在新興亞股中只買超泰國，金額累積到17.4億美元，賣超則以對南韓賣超1,024.9億美元最多，其次是賣超台股301.7億美元、印度的271.9億美元。