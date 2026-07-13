國安基金114天退場完畢 加計現金股利獲利達百億元 持續關注政經情勢

國家金融安定基金今日召開第2季例會，本次執行安定市場任務，自2025年4月8日至2026年5月6日止退場完成，處分退場期間共114日。買賣股票處分淨利98.60億元。加計基金於本次進場標的獲配現金股利1.98億元，合計獲利100.80億元；扣除融資利息費用1.08億元及委託證券商進場及處分持股相關費用0.18億元，總計淨利99.32億元。

國安基金說明本次執行之政策效果：

(一)進場政策效果：臺股受美國宣布實施對等關稅政策影響，2025年4月7日下跌2,065.87點，跌幅9.7%，創史上最大跌幅及跌點，並於4月8日續跌772.4點，跌幅4.02%，市場投資信心明顯不足；本基金進場後持續採行穩定股市措施，至2026年1月12日退場，加權指數上漲至30,567.29點，累計上漲12,107.34點，漲幅65.59%，業充分發揮基金運用效益，達成安定市場之功能。

(二)退場執行情形：本基金自2026年1月13日起，於兼顧穩定市場股價與流動性考量下，陸續出售持股，並於5月6日順利完成退場，處分期間臺股正向平穩上漲，退場期間累計上漲10,571.56點，漲幅34.58%，並未對股市造成負面影響。

鑑於國際經濟情勢詭譎多變，我國股市表現仍易受國際政經情勢變化影響，國安基金強調將持續密切關注整體政經情勢，適時依相關規定採行必要措施有效因應，俾達成穩定國內股市及安定金融市場目標。