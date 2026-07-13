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美國小型股受惠AI供應鏈 獲利成長表現持續領先大型股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
AI不只嘉惠超級大型股，也帶動美國小型股表現走強。路透
AI不只嘉惠超級大型股，也帶動美國小型股表現走強。路透

AI不只嘉惠超級大型股，也帶動美國小型股表現走強。法人指出，美國小型股延續去年的獲利改善趨勢，今年以來基本面持續改善，且相對大型股仍然便宜，後市看多，但主動選股尤其重要。

美盛銳思美國小型公司機會基金經理人斯托菲爾（Jim Stoeffel）表示，小型股延續去年以來的獲利改善趨勢，尤其是AI大幅資本支出狂潮持續，開始惠及相關AI供應鏈與基礎建設周邊的小型與微型公司，包括半導體零組件、提供AI應用相關服務、與對資料中心營運至為關鍵的能源供應商、建築公司等。

斯托菲爾指出，AI相關領域的獲利復甦擴大，推動美國小型股今年來獲利成長，也帶動小型股今年來表現持續領先大型股。而且，美國小型股即使在經歷了超過一年的強勁表現之後，到今年上半年為止，小型股相對於大型股的估值仍接近25年來的偏低水準。

至於美盛銳思美國小型公司機會基金的操盤策略，現階段相對參考指標羅素2000價值指數加碼工業與科技產業，也是目前美國經濟成長集中與受惠AI強勁投資趨勢的領域，特別是基礎建設、資料中心建置。

富蘭克林投顧指出，美國中小型公司營收成長家數公司占比突破五成，為四年來新高，且2026年各季獲利增速預估均領先大型股，選股機會隨基本面改善持續浮現。不過，因追蹤小型股的分析師數量偏低，且個股表現差距極大，更需仰賴經驗豐富的主動式操作團隊。

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