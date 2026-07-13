資產分散配置 強化韌性

今年以來，全球經濟展現相當的韌性，AI族群更帶領主要股市不斷創歷史新高。法人指出，下半年各國經濟、政策制定者及市場將面臨真正的壓力測試。金融市場波動難免，投資人最好建立有韌性的投資組合，分散配置股債資產，並納入實質資產、黃金、大宗商品等。

Amundi東方匯理資產管理投資研究院亞洲高級投資策略師姚遠指出，下半年的基準情境是AI應用持續普及，荷莫茲海峽緊張局勢稍微降溫，油價也可望回穩。

姚遠表示，面對地緣政治風險及通貨膨脹持續高於政策目標，各國央行的政策重心可能將放在穩定通膨預期，而非急於刺激經濟。目前Amundi預估，美國聯準會（Fed）及主要新興市場央行將維持政策利率不變。至於歐洲央行（ECB）、英國央行及日本央行，則可能於年底前再升息一次。

姚遠指出，亞洲經濟上半年韌性強。尤其北亞最能受惠於AI商機，中國大陸出口成長15%，日本也是兩位數成長，台、韓出口更成長40-60%。展望下半年，除了AI表現仍可望強勢之外，由於油價有望下滑，部分表現落後的股市有補漲空間。

貝萊德智庫分析，AI相關營收仍持續轉化為異常強勁的獲利表現。不過，AI投資機會並不僅止於目前的供需瓶頸。隨著AI發展逐步邁向實體AI，機器人、自動感測器及工業自動化等領域正湧現新的投資機會，也讓主動選股重要性日益提升。

貝萊德指出，除了大型權值股以外，其他類型股票及產業也都有投資機會。部分小型股、新興市場基礎建設供應商與工業類股，都可能成為下一階段AI發展過程中的重要受惠者。

姚遠建議，在傳統資產間的相關性可能失效的環境下，避險策略也要與時俱進。投資人可提高實質資產（如基礎建設及私募信貸）、黃金、大宗商品及特定貨幣的配置比重。