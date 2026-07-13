受惠 AI 浪潮 風險報酬結構具吸引力 日股基金長線釣大魚

今年以來，日股大漲36%，在成熟市場中高居第一。法人指出，日股受惠於AI等利多因素，但在全球投資組合中的配置仍偏低，風險報酬結構具吸引力。投資人宜以長期投資角度看待，同時善用市場不確定性，透過定期定額參與。

富蘭克林投顧指出，日本正歷經制度性變革，經濟逐步邁向通貨膨脹穩定、薪資成長、投資活絡與生產力提升的嶄新階段，加以企業資本效率與公司治理改革持續推進，為日股提供有力的基本面支撐。

富蘭克林投顧觀察，日本積極透過政策挹注，以強化在半導體領域的影響力並精進經濟韌性，不只為正在進行中的多年期投資循環提供額外助力，也有利於內化為長期成長潛力，進而為企業獲利前景帶來短、中、長期的正面影響。

富蘭克林投顧指出，日本半導體產業的政策重心在於更廣泛的「投資帶動成長」架構，相關投資效益有機會外溢至內需領域，包括新建產能與基礎設施需求，將有利於電機工程公司，而隨之而來的龐大融資需求，則嘉惠銀行產業。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松表示，日股獨特投資優勢遍布內需與出口產業，經理團隊聚焦消費、金融、工業和科技通訊四大主題商機，精選成長潛力的個股，在內需與出口產業間取得平衡，以建構可全面分享日本特有且深具產業優勢的投資組合。

「鉅亨買基金」表示，投資人可持續觀察薪資、消費及日圓三大訊號，並依不同經濟情境靈活調整日本基金布局策略。

雖然日本央行在6月中升息，但如果薪資、消費與企業獲利形成正向循環，日本升息反而代表經濟體質改善，而非市場利空。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，若薪資與消費持續改善，日本央行可望延續貨幣政策正常化，日圓也有機會逐步轉強。

反之，如果通膨降溫、內需復甦不如預期，央行可能放慢升息甚至重新轉向寬鬆政策，日圓仍可能維持偏弱。

不同匯率環境將帶動不同產業表現。張榮仁指出，日圓升值較有利內需消費、金融及服務業；弱勢日圓則相對有利資訊科技、工業、原物料及出口導向企業，因此日本基金的投資方向也應隨市場環境適時調整。